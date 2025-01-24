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Главный железнодорожный вокзал Праги ждет масштабная реконструкция

1:52
Туризм

Главный железнодорожный вокзал Праги представляет собой один из ключевых транспортных узлов страны, и с течением времени его роль только возрастет. В данный момент идут обсуждения по вопросам модернизации, при этом Управление железных дорог активно работает над увеличением пропускной способности и соединением с будущими скоростными линиями, а также новым залом для регистрации пассажиров.

Турист в ожидании поезда
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Турист в ожидании поезда

В декабре этого года муниципалитет сформировал рабочую группу, задача которой заключается не только в выявлении интересов столицы, но и в начале планировочного процесса. Это будет способствовать координации и определению сроков инвестиций, осуществляемых городом, железнодорожной администрацией и частными предприятиями. Итогом работы группы станет всестороннее транспортное решение и общее градостроительное планирование для всей местности.

В дальнейшем планируется строительство тоннелей для новой подземной железнодорожной сети под названием New Connection 2, что потребует создания новой станции метро на главном вокзале. Также предполагается, что в будущем сюда будет выведена северная линия метро D. Важно будет расширить и построить новые платформы для поездов, а также реализовать амбициозный проект нового зала прилета.

Рабочая группа должна в первую очередь принять решение о том, следует ли выбирать путь градостроительного конкурса, проводить конкурентный диалог или, возможно, рассматривать вариант тестового планирования. На следующем этапе необходимо найти общее согласие между всеми участниками процесса, что, скорее всего, станет самой сложной и длительной частью работы. В итоге будет разработано единое транспортное и градостроительное решение для расположения главного вокзала.

Уточнения

Пра́га — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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