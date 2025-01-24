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Туристам рассказали, как можно сэкономить на билетах

Туризм

Существует несколько эффективных стратегий, позволяющих сократить расходы на покупку авиабилетов, и одной из самых главных является избегание пиковых периодов, таких как праздничные дни и выходные, когда стоимость билетов, как правило, значительно возрастает.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Специалист в области международных туров Сергей Фролов порекомендовал заранее планировать свои покупки, а также мониторить изменения цен в течение нескольких недель или даже месяцев. Для этого можно использовать специализированные приложения и сервисы, которые будут уведомлять о колебаниях стоимости.

Также, по словам Фролова, один из лучших способов снизить затраты на авиаперелеты — это обращение внимания на бюджетные авиакомпании и рассмотрение вариантов с стыковочными рейсами, которые часто бывают гораздо более выгодными по сравнению с прямыми перелетами, передает NEWS. ru.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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