В Северной Осетии начнут развивать винный туризм

В последние три года виноградари Северной Осетии смогли привлечь свыше 350 миллионов рублей государственной поддержки. В регионе активно реализуются крупные проекты, которые способствуют развитию винного туризма.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гроздь винограда

Один из крупнейших виноградников был основан в Моздокском районе. Посадки компании "Виноградарь Кавказа" занимают территорию площадью около 300 гектаров, на которой высажено более 700 тысяч саженцев. Когда проект выйдет на полную мощность, здесь будет разливаться до 20 миллионов бутылок вина ежегодно, сообщил Сергей Меняйло, глава республики, в своем телеграм-канале.

Он отметил, что успешное развитие винодельческой отрасли связано с благоприятными климатическими условиями и хорошими почвами. Это создает привлекательные условия для инвестиций, и в будущем в регионе планируется активное развитие винного туризма.

Уточнения

Северная Осетия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Владикавказ.



