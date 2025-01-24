Винный туризм в Северной Осетии: что ждёт туристов

Северная Осетия активно развивает виноградарство, создавая новые возможности для агротуризма. Регион стремится привлечь туристов благодаря своим винодельческим традициям, подходящему климату и амбициозным проектам.
Государственная поддержка: за последние три года виноградари региона получили более 350 миллионов рублей, сообщает etokavkaz.ru.
Масштабные проекты: в Моздокском районе заложен один из крупнейших виноградных садов.
"Виноградарь Кавказа": компания уже высадила более 700 тысяч саженцев на площади около 300 гектаров.
При выходе на полную мощность производство составит 20 миллионов бутылок вина в год.
Северный Кавказ, включая Северную Осетию, обеспечивает 43% российского производства винограда, что делает его ключевым игроком в отрасли.
Региональный климат и плодородные почвы способствуют росту интереса со стороны инвесторов.
Развитие винного туризма станет дополнительным источником дохода и привлечёт туристов, интересующихся местными традициями и продукцией.
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