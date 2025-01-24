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Винный туризм в Северной Осетии: что ждёт туристов

1:13
Туризм

Северная Осетия активно развивает виноградарство, создавая новые возможности для агротуризма. Регион стремится привлечь туристов благодаря своим винодельческим традициям, подходящему климату и амбициозным проектам.

Шато Индаж во Франции
Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шато Индаж во Франции

Государственная поддержка: за последние три года виноградари региона получили более 350 миллионов рублей, сообщает etokavkaz.ru.

Масштабные проекты: в Моздокском районе заложен один из крупнейших виноградных садов.

"Виноградарь Кавказа": компания уже высадила более 700 тысяч саженцев на площади около 300 гектаров.

При выходе на полную мощность производство составит 20 миллионов бутылок вина в год.
Северный Кавказ, включая Северную Осетию, обеспечивает 43% российского производства винограда, что делает его ключевым игроком в отрасли.

Региональный климат и плодородные почвы способствуют росту интереса со стороны инвесторов.

Развитие винного туризма станет дополнительным источником дохода и привлечёт туристов, интересующихся местными традициями и продукцией.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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