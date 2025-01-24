Flydubai теперь принимает оплату российскими картами на своём сайте

Авиакомпания flydubai упростила процесс покупки билетов для российских пассажиров. Теперь билеты можно оплачивать онлайн с помощью российских банковских карт прямо на официальном сайте перевозчика. Эта новость особенно актуальна для тех, кто раньше пользовался услугами агрегаторов.

Фото: unsplash.com by Robert Bock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дубай

Основные изменения:

Новая опция позволяет избежать необходимости искать альтернативные способы оплаты.

За удобство взимается сервисный сбор 5%.

Стоимость перелётов:

Самый бюджетный round trip из Москвы в Дубай стоит 49 700 рублей, включая 5%-ную комиссию.

По словам пассажиров, у официального перевозчика билеты иногда дешевле, чем на сайтах агрегаторов.

Колл-центр и сборы:

Оплата через колл-центр flydubai тоже возможна, но размер сервисного сбора варьируется: Некоторые пассажиры заплатили менее 5%,

другие — до 8%.

Возобновление рейсов в регионы России:

Flydubai накануне возобновила рейсы из Дубая в Минеральные Воды.

Завтра начнутся полёты в Сочи.

В список российских направлений авиакомпании входят также Москва, Казань, Самара и Волгоград.

Уточнения

Dubai Aviation Corporation, действующая как Flydubai — государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай.

