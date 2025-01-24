Flydubai теперь принимает оплату российскими картами на своём сайте

Авиакомпания flydubai упростила процесс покупки билетов для российских пассажиров. Теперь билеты можно оплачивать онлайн с помощью российских банковских карт прямо на официальном сайте перевозчика. Эта новость особенно актуальна для тех, кто раньше пользовался услугами агрегаторов.
Основные изменения:
Стоимость перелётов:
Колл-центр и сборы:
Оплата через колл-центр flydubai тоже возможна, но размер сервисного сбора варьируется: Некоторые пассажиры заплатили менее 5%,
другие — до 8%.
Возобновление рейсов в регионы России:
Flydubai накануне возобновила рейсы из Дубая в Минеральные Воды.
Завтра начнутся полёты в Сочи.
В список российских направлений авиакомпании входят также Москва, Казань, Самара и Волгоград.
Dubai Aviation Corporation, действующая как Flydubai — государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.