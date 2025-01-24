В Ирландии надвигается опасный шторм: советы для туристов и местных жителей

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ирландия готовится встретить мощный шторм "Эйоуин", который обещает принести экстремальные погодные условия.

Фото: weather.gov by Кайл Катлер, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторм в Статфорде, Техас

МИД РФ уже призвали Россиян, находящихся на территории страны, избегать выхода на улицу без необходимости и отказаться от использования личного транспорта.

По прогнозам, шторм будет сопровождаться сильными порывами ветра, достигающими скорости до 145 км/ч, а также ливнями и снегопадами.

Эти условия представляют серьёзную угрозу для жителей и путешественников, так как такие погодные явления могут повлиять на безопасность на дорогах и в общественных местах.

Ожидаемые сбои в авиасообщении

Международный аэропорт Дублина предупредил пассажиров о возможных сбоях в авиасообщении, связанных с приближением шторма.

Некоторые авиакомпании уже отменили несколько рейсов, что создает дополнительные неудобства для туристов и местных жителей. Власти советуют следить за обновлениями информации от авиаперевозчиков и аэропортов.

Шторму присвоен высший уровень опасности

"Эйоуин" уже получил наивысший уровень опасности, и власти настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность в условиях надвигающейся стихии.

Ожидаются не только сильные ветры, но и значительные осадки, что может привести к затоплениям, повреждениям инфраструктуры и повышенному риску возникновения чрезвычайных ситуаций.

Жителям страны и туристам рекомендуется следовать всем предостережениям и рекомендациям местных властей.

Уточнения

Респу́блика Ирла́ндия для отличия от Северной Ирландии) — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. Название страны происходит от древнеирландского Eriu, или Эриу — имени богини в ирландской мифологии.

