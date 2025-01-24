Почему стоит отказаться от дешёвых коктейлей в Юго-Восточной Азии

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Юго-Восточная Азия привлекает путешественников своими экзотическими пляжами, древними храмами и недорогими курортами.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Но в некоторых местах этот рай может скрывать опасности, о которых стоит помнить. Недавняя трагедия в Лаосе, где отравление метанолом унесло жизни шести туристов, напоминает о серьёзной угрозе, скрывающейся в бокале коктейля.

Опасный метанол в алкоголе

Метанол — это химическое вещество, которое используется в промышленности, а не для производства питьевого алкоголя.

В Юго-Восточной Азии он часто добавляется в дешёвые алкогольные напитки, чтобы снизить стоимость.

Он не имеет ярко выраженного запаха и внешне похож на этанол, который содержится в привычных спиртных напитках. Из-за этого многие туристы, особенно в популярных местах для вечеринок, не подозревают, что могут стать жертвами отравления.

Как метанол влияет на организм?

Основная опасность метанола заключается в том, что он метаболизируется в организме в токсичные вещества: формальдегид, муравьиную кислоту и формиат.

Отравление может проявляться не сразу: в течение первых 24 часов могут появляться головная боль, тошнота, боль в животе и амнезия.

Однако, по мере накопления токсинов, они начинают поражать нервную систему и органы. Это может привести к слепоте, кому и даже смерти.

Как избежать отравления метанолом?

Чтобы избежать опасности, лучше отказаться от дешёвых коктейлей и самогона, а также от бесплатных напитков. Внимательно проверяйте лицензии на алкоголь в барах и ресторанах.

Также стоит покупать алкоголь в бутылках, а не на развес. Если на этикетке есть ошибки или опечатки, это явный признак подделки.

Если вы всё же употребили метанол, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Лечение эффективно, если начать его в первые 10-30 часов, а в больнице должны быть средства для нейтрализации токсинов, такие как диализ и противоядие.

Уточнения

Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH 3 OH) — органическое вещество, простейший представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Опасный для человека яд, контаминант.

