Необычный способ увидеть Сидней: восхождение на Харбор-Бридж

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы хотите по-настоящему увидеть Сидней с его знаменитыми пляжами и архитектурой, стоит попробовать уникальное приключение — восхождение на Харбор-Бридж.

Фото: Wikimedia Commons by Unknown author is licensed under Public domain Sydney Opera House

Это одно из самых захватывающих впечатлений, которое открывает вам не только потрясающие виды, но и глубокое погружение в историю города.

Восхождение на Харбор-Бридж: уникальный опыт

С момента своего открытия в 1998 году BridgeClimb привлекает тысячи туристов. Это не просто подъём, а целое приключение с профессиональными гидами и эксклюзивными маршрутами.

Поднимитесь на самый большой в мире стальной арочный мост и насладитесь невероятными панорамными видами Сиднейской гавани, Оперного театра и других знаковых достопримечательностей города.

Восхождение стало культовым мероприятием для множества знаменитостей. Ожидайте не только захватывающих видов, но и уникальных моментов, которые могут стать настоящим символом вашего путешествия.

Что вас ждёт наверху?

На вершине моста открывается 360-градусная панорама Сиднея. В зависимости от времени суток, город предстает перед вами в разных ракурсах, и каждый момент будет уникальным.

Восхождение идеально подходит для особых случаев: многие пары используют этот момент для предложения руки и сердца.

"Это была наша любимая часть поездки в Сидней. Экскурсия отлично организована и совершенно безопасна", — отзываются участники.

Поднимитесь по одному из уникальных маршрутов

Турагенства предлагает четыре различных варианта восхождения:

Саммит (3 часа): путь по верхней арке моста с панорамными видами и историческими комментариями.

Саммит Инсайд (2,5 часа): более короткий маршрут по нижней арке, с доступом только днём и ночью.

Полное восхождение (3,5 часа): включает как нижнюю, так и верхнюю арки, а затем ведет к северной стороне моста.

Буррава (3 часа): экскурсия с рассказом о культуре аборигенов, доступна только днём.

Каждый маршрут имеет свою особенность, и перед бронированием стоит изучить доступные предложения и скидки.

Уточнения

Сиднейский оперный театр (англ. Sydney Opera House, дословно — "Сиднейский дом оперы") — оперный театр, дом номер 21 по Круговой набережной в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.

