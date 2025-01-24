Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
69-летний Мел Гибсон потерял дом, но обрел нового сына
Как пластиковая бутылка помогает дальнобойщикам экономить деньги
Песни океана: как самцы горбатых китов устанавливают связь
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна показала колье за 19 миллионов рублей
Упражнения, которые спасут ваше тело при сидячей работе
Эволюция в реальном времени: у трети людей сохраняется дополнительная артерия
Забудьте о вздутии: продукты, которые спасут ваш кишечник
Псориаз не приговор: как сделать жизнь комфортной
Пельмени по-новому: никакого теста, только вкус

Необычный способ увидеть Сидней: восхождение на Харбор-Бридж

2:21
Туризм

Если вы хотите по-настоящему увидеть Сидней с его знаменитыми пляжами и архитектурой, стоит попробовать уникальное приключение — восхождение на Харбор-Бридж.

Sydney Opera House
Фото: Wikimedia Commons by Unknown author is licensed under Public domain
Sydney Opera House

Это одно из самых захватывающих впечатлений, которое открывает вам не только потрясающие виды, но и глубокое погружение в историю города.

Восхождение на Харбор-Бридж: уникальный опыт

С момента своего открытия в 1998 году BridgeClimb привлекает тысячи туристов. Это не просто подъём, а целое приключение с профессиональными гидами и эксклюзивными маршрутами.

Поднимитесь на самый большой в мире стальной арочный мост и насладитесь невероятными панорамными видами Сиднейской гавани, Оперного театра и других знаковых достопримечательностей города.

Восхождение стало культовым мероприятием для множества знаменитостей. Ожидайте не только захватывающих видов, но и уникальных моментов, которые могут стать настоящим символом вашего путешествия.

Что вас ждёт наверху?

На вершине моста открывается 360-градусная панорама Сиднея. В зависимости от времени суток, город предстает перед вами в разных ракурсах, и каждый момент будет уникальным.

Восхождение идеально подходит для особых случаев: многие пары используют этот момент для предложения руки и сердца.

"Это была наша любимая часть поездки в Сидней. Экскурсия отлично организована и совершенно безопасна", — отзываются участники.

Поднимитесь по одному из уникальных маршрутов

Турагенства предлагает четыре различных варианта восхождения:

  • Саммит (3 часа): путь по верхней арке моста с панорамными видами и историческими комментариями.
  • Саммит Инсайд (2,5 часа): более короткий маршрут по нижней арке, с доступом только днём и ночью.
  • Полное восхождение (3,5 часа): включает как нижнюю, так и верхнюю арки, а затем ведет к северной стороне моста.
  • Буррава (3 часа): экскурсия с рассказом о культуре аборигенов, доступна только днём.

Каждый маршрут имеет свою особенность, и перед бронированием стоит изучить доступные предложения и скидки.

Уточнения

Сиднейский оперный театр (англ. Sydney Opera House, дословно — "Сиднейский дом оперы") — оперный театр, дом номер 21 по Круговой набережной в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Наука и техника
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло Аудио 
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию Аудио 
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Туризм
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Последние материалы
69-летний Мел Гибсон потерял дом, но обрел нового сына
Как пластиковая бутылка помогает дальнобойщикам экономить деньги
Песни океана: как самцы горбатых китов устанавливают связь
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна показала колье за 19 миллионов рублей
Упражнения, которые спасут ваше тело при сидячей работе
Эволюция в реальном времени: у трети людей сохраняется дополнительная артерия
Забудьте о вздутии: продукты, которые спасут ваш кишечник
Псориаз не приговор: как сделать жизнь комфортной
Пельмени по-новому: никакого теста, только вкус
Новый CX-5: как Mazda меняет правила игры в мире кроссоверов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.