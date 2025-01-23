Выгодный отпуск в 2025 году: финансист назвала лучшие месяцы для отдыха

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финансист Анастасия Моргунова уверена, что выгоднее всего идти в отпуск в том месяце, в котором больше всего рабочих дней, то есть 22-23. В 2025 году это июль и октябрь.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

Также она рекомендует обратить внимание на апрель, сентябрь и декабрь. В эти месяцы по 22 рабочих дня.

"В январе, мае, июне и ноябре меньше всего рабочих дней, но много праздничных и выходных. Например, в январе 17 рабочих дней и 14 нерабочих, в мае — 18 рабочих и 13 нерабочих", — подсчитала эксперт.

Она рассказала, что размер отпускных обычно считают по определенной формуле. Сколько вы получите, зависит от нескольких факторов: выпадают ли на время отпуска праздничные дни и сколько, средний заработок за расчетный период и прочее.

Если праздничные дни выпали на время вашего отпуска, то вам их не оплатят.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

