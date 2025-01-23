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Альпинистам придётся обанкротиться: на сколько взлетела цена за поднятие на Эверест?

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Туризм

Власти Непала увеличат цену за разрешение подняться на гору Эверест больше чем на 35 процентов.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Это сделает самую высокую вершину мира очень дорогой для альпинистов впервые почти за 10 лет.

Дело в том, что деньги от иностранных альпинистов — главный источник дохода и занятости для страны. А Непал сейчас испытывает нехватку денег.

Напомним, что в этой стране находятся 8 из 14 самых высоких пиков мира, включая Эверест.

Теперь разрешение, чтобы туда подняться, будет стоить 15 тысяч долларов. Об этом в интервью Reuters рассказал гендиректор Департамента туризма Непала Нараян Прасад Регми. Ранее стоимость разрешения была 11 тысяч долларов.

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн), Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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