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Италия ужесточает правила для онлайн-отзывов об отелях — правда станет обязательной

2:07
Туризм

Законопроект, предложенный министром туризма Даниэлой Сантанче, требует, чтобы платформы для отзывов, включая Tripadvisor, проверяли, посещал ли автор заведение, о котором он оставил отзыв, и не был ли он мотивирован денежным вознаграждением за положительные комментарии.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

В соответствии с предложением, все отзывы должны сопровождаться удостоверением личности, а авторы обязаны подтвердить, что побывали в месте не позднее двух недель до написания комментария.

Этот закон, который, как ожидается, будет одобрен без возражений обеими палатами парламента, направлен на борьбу с недобросовестной конкуренцией, устранение скрытой рекламы и мошенничества.

"Сегодня мы делаем важный шаг в защиту итальянского бизнеса. Мы стремимся обеспечить честный и прозрачный рынок, защищая структуру туристической отрасли страны", — отметила Сантанче, представляя законопроект.

Новая инициатива направлена на улучшение качества туризма. Честные и проверенные отзывы позволят туристам делать осознанный выбор, а гостиницам и ресторанам — повышать свой уровень обслуживания.

Закон также предусматривает право отелей и ресторанов отвечать на плохие отзывы и требовать их удаления в случае исправления проблемы. Кроме того, туристическим компаниям будет разрешено добиваться удаления негативных отзывов — даже достоверных — спустя два года, если недочеты устранены.

Представитель итальянского управления связи уточнил, что закон также делает незаконным подкуп или стимулирование клиентов к написанию положительных отзывов. Однако этот аспект требует дополнительной проработки.

Несмотря на позитивные изменения, многие представители малого бизнеса считают меры недостаточно строгими. Организация Assoutenti подчеркнула, что закон должен также регулировать деятельность в социальных сетях, где инфлюенсеры часто публикуют рекламные обзоры, не указывая, что они получили за это вознаграждение, передает CNN.

Уточнения

Инфлюэ́нсер также инфлюе́нсер (от англ. influence — «влияние») — человек, мнение которого является важным для большого числа людей, «лидер мнений»; лицо, которое может влиять на мнение многих; обычно это знаменитость, эксперт в своей области, в социальных сетях — пользователь (блогер), имеющий обширную и лояльную аудиторию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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