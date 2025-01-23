Турбулентный 2024 год — эксперты рассказали про самые ухабистые маршруты мира

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В туриндустрии обсуждаются маршруты с самой частой турбулентностью, громкие инциденты на борту и неожиданные меры по улучшению здоровья туристов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

По данным сайта Turbli. com, самые турбулентные маршруты в 2024 году связаны с горными хребтами, штормами и струйными течениями.

Возглавляет список участок длиной 196 километров между Мендосой (Аргентина) и Сантьяго (Чили), где самолёты пересекают величественные Анды. Этот маршрут считается идеальным для любителей захватывающих видов, но лететь над горами может быть непросто.

Согласно исследованию, проведенному с использованием данных NOAA и Метеорологической службы Великобритании, изменения климата и рост температуры усиливают вероятность турбулентности в "чистом воздухе". Несмотря на увеличение числа подобных инцидентов, эксперты уверяют, что полеты остаются безопасными.

На этой неделе были зафиксированы курьезные случаи: пассажир JetBlue открыл аварийный выход, путешественник пытался перевезти крокодильи черепа, а в багаже одной женщины обнаружили 90 килограммов шоколада, передает CNN.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

