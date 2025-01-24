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Очищенный песок Анапы заменят новым из местных месторождений

1:17
Туризм

Пляжи Анапы, пострадавшие от разлива мазута, ожидает масштабная программа восстановления. После очистки загрязнённого песка его не вернут на побережье — вместо этого власти завезут чистый кварцевый песок из местных месторождений.

Уборка мазута на пляжах Севастополя
Фото: t.me/razvozhaev by Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка мазута на пляжах Севастополя

Объём работ: восстановлению подлежит не менее 280 га побережья.

Необходимый грунт: для восстановления потребуется около 840 тыс. кубометров песка.

Поставки песка: чистый песок будут привозить из трёх месторождений вблизи Анапы, выбранных с учётом качества, логистики и запасов.

Из федерального бюджета выделено около 1,5 млрд рублей на аварийно-спасательные работы, включая утилизацию загрязнённого песка.

Очищенный песок не вернётся на пляжи, но найдёт применение в других сферах, таких как строительство или ландшафтный дизайн.

Власти Краснодарского края разработали поэтапный проект восстановления побережья, чтобы минимизировать последствия для туристического сезона.

Эксперты обсуждают, как инцидент с разливом мазута повлияет на популярность Анапы и других черноморских курортов в летний период.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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