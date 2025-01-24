Очищенный песок Анапы заменят новым из местных месторождений

Пляжи Анапы, пострадавшие от разлива мазута, ожидает масштабная программа восстановления. После очистки загрязнённого песка его не вернут на побережье — вместо этого власти завезут чистый кварцевый песок из местных месторождений.
Объём работ: восстановлению подлежит не менее 280 га побережья.
Необходимый грунт: для восстановления потребуется около 840 тыс. кубометров песка.
Поставки песка: чистый песок будут привозить из трёх месторождений вблизи Анапы, выбранных с учётом качества, логистики и запасов.
Из федерального бюджета выделено около 1,5 млрд рублей на аварийно-спасательные работы, включая утилизацию загрязнённого песка.
Очищенный песок не вернётся на пляжи, но найдёт применение в других сферах, таких как строительство или ландшафтный дизайн.
Власти Краснодарского края разработали поэтапный проект восстановления побережья, чтобы минимизировать последствия для туристического сезона.
Эксперты обсуждают, как инцидент с разливом мазута повлияет на популярность Анапы и других черноморских курортов в летний период.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.