Анапа готовится к летнему сезону — загрязнение пляжей почти устранено

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анапе, несмотря на недавнее загрязнение пляжей, представители туристической отрасли сохраняют оптимизм в преддверии летнего сезона.

Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain Волонтеры чистят пляжи Анапы

Директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина сообщила, что последствия разлива мазута практически устранены.

"На нашей части побережья уже нет запаха мазута или видимых следов загрязнения", — заявила она в интервью РБК.

Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края, призвал не паниковать.

"Мы готовы сделать всё возможное, чтобы туристы могли приезжать сюда, и создаём для этого необходимые условия", — подчеркнул он.

Для вывоза откачанного мазута с танкера "Волгонефть-239" в Черном море было дополнительно выделено 30 цистерн. Ликвидацией последствий разлива занимаются свыше 32 тысяч волонтеров.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.



