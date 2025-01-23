Анапа готовится к летнему сезону — загрязнение пляжей почти устранено

В Анапе, несмотря на недавнее загрязнение пляжей, представители туристической отрасли сохраняют оптимизм в преддверии летнего сезона.
Директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина сообщила, что последствия разлива мазута практически устранены.
"На нашей части побережья уже нет запаха мазута или видимых следов загрязнения", — заявила она в интервью РБК.
Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края, призвал не паниковать.
"Мы готовы сделать всё возможное, чтобы туристы могли приезжать сюда, и создаём для этого необходимые условия", — подчеркнул он.
Для вывоза откачанного мазута с танкера "Волгонефть-239" в Черном море было дополнительно выделено 30 цистерн. Ликвидацией последствий разлива занимаются свыше 32 тысяч волонтеров.
Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.