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Анапа готовится к летнему сезону — загрязнение пляжей почти устранено

0:57
Туризм

В Анапе, несмотря на недавнее загрязнение пляжей, представители туристической отрасли сохраняют оптимизм в преддверии летнего сезона.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

Директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина сообщила, что последствия разлива мазута практически устранены.

"На нашей части побережья уже нет запаха мазута или видимых следов загрязнения", — заявила она в интервью РБК.

Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края, призвал не паниковать.

"Мы готовы сделать всё возможное, чтобы туристы могли приезжать сюда, и создаём для этого необходимые условия", — подчеркнул он.

Для вывоза откачанного мазута с танкера "Волгонефть-239" в Черном море было дополнительно выделено 30 цистерн. Ликвидацией последствий разлива занимаются свыше 32 тысяч волонтеров.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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