В Таиланде турист попал тюрьму из-за отказа извиниться

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Бангкоке полиция задержала 31-летнего туриста из Польши после жалобы местной жительницы на недопустимое поведение.

Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таиланд

Инцидент произошел в магазине, где мужчина подошел к женщине и шлепнул её по ягодицам.

Женщина обсудила случившееся с близкими и решила обратиться в полицию, сообщают The Thaiger. Она не настаивала на компенсации, но хотела получить извинения от иностранца. Благодаря записям с камер наблюдения полицейские быстро установили личность мужчины и вызвали его в участок.

Однако турист отказался извиняться, заявив, что не считает свои действия незаконными, а также подчеркнул, что ранее никто из женщин не предъявлял ему претензий за подобные действия.

После его отказа местная жительница подала официальное заявление о домогательствах. Теперь туристу грозит наказание: лишение свободы сроком до 10 лет или штраф в размере 200 000 тайских батов.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

