В Таиланде турист попал тюрьму из-за отказа извиниться

В Бангкоке полиция задержала 31-летнего туриста из Польши после жалобы местной жительницы на недопустимое поведение.
Инцидент произошел в магазине, где мужчина подошел к женщине и шлепнул её по ягодицам.
Женщина обсудила случившееся с близкими и решила обратиться в полицию, сообщают The Thaiger. Она не настаивала на компенсации, но хотела получить извинения от иностранца. Благодаря записям с камер наблюдения полицейские быстро установили личность мужчины и вызвали его в участок.
Однако турист отказался извиняться, заявив, что не считает свои действия незаконными, а также подчеркнул, что ранее никто из женщин не предъявлял ему претензий за подобные действия.
После его отказа местная жительница подала официальное заявление о домогательствах. Теперь туристу грозит наказание: лишение свободы сроком до 10 лет или штраф в размере 200 000 тайских батов.
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