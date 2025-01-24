Граната в Шереметьево: мужчину задержали в аэропорту

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В московском аэропорту Шереметьево произошёл инцидент: мужчина пытался пройти контроль с гранатой. На входе в терминал внутренних вылетов металлодетектор зафиксировал подозрительный объект.

Фото: Wikimedia Commons by MoserB is licensed under Public domain ручная граната Ф-1

Граната Ф-1 без взрывателя была обнаружена в личных вещах мужчины.

Мужчина уверял сотрудников аэропорта, что граната безопасна. Однако это не убедило службу безопасности. Терминал временно закрыли, были вызваны полиция и Росгвардия. Задержанного доставили в отделение для выяснения обстоятельств.

По одной версии, мужчина собирался вылететь во Владивосток, по другой — пришёл в аэропорт для покупки билета.

Инцидент вызвал дополнительные меры безопасности, пассажирам советуют избегать перевозки предметов в виде оружия, включая сувениры, духи и зажигалки.

Уточнения

Ф-1 (Индекс ГРАУ 57-Г-721); (в просторечии — «э́фка», «фенюша» или «лимонка», иногда «ананас») — ручная противопехотная оборонительная граната.

