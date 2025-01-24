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Возможно недорого улететь на Мальдивы из Москвы и регионов

1:54
Туризм

Авиакомпания Air Arabia запустила распродажу билетов на Мальдивы с вылетами из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары. Предложение действует до 15 февраля, а рейсы можно выбирать до 31 октября. Разберём, где и как можно сэкономить.

Air Arabia
Фото: Wikimedia Commons by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Air Arabia

Москва: лучшее предложение на 8 марта
Билет из Домодедово в Мале на 8 марта обойдётся в 62 145 рублей.
Перелёт займёт 11 часов с пересадкой в Шардже.
Для сравнения, Etihad Airways предлагает билеты за 68 тысяч рублей, а "Аэрофлот" — почти за 98 тысяч рублей.

Екатеринбург: оптимальный выбор — Air Arabia
Round trip на рейсах Air Arabia стоит чуть больше 70 тысяч рублей.
Время в пути: 11 часов с удобной пересадкой.
flydubai дороже на 15 тысяч рублей, к тому же лететь придётся дольше.
Emirates — самый дорогой вариант: билеты стоят свыше 158 тысяч рублей.

Казань: рейсы Air Arabia остаются лучшими
На 8 марта билет из Казани в Мале стоит 77 638 рублей, время перелёта чуть больше 10 часов.
На flydubai стоимость выше, а обратный путь займёт более 15 часов.
Перелёт через Москву с "Аэрофлотом" обойдётся в 110 тысяч рублей и более.

Air Arabia — лидер по выгодным предложениям
Среди всех вариантов Air Arabia предлагает самые доступные билеты на Мальдивы из регионов и Москвы. Несмотря на пересадки, удобный график и конкурентная цена делают эту авиакомпанию отличным выбором для путешествия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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