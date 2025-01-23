Главная ошибка туристов в Риме: проверьте себя

Общественный транспорт — удобный способ увидеть главные достопримечательности Европы. Особенно в Риме, где автобусные маршруты № 40 и 64 связывают вокзал Термини с Ватиканом, проходя мимо Римского форума и Колизея.
Но за своей популярностью они скрывают темную сторону: эти маршруты называют "Экспресс карманников" или "Пожиратель кошельков". Почему?
Здесь карманники орудуют с такой ловкостью, что туристы остаются без своих вещей, даже не заметив, как это произошло.
Италия, а особенно Рим, славится высоким уровнем карманных краж.
"Общественный транспорт — это не только самый простой способ передвижения, но и самое вероятное место, где вы можете лишиться кошелька". — комментирует эксперт.
Карманники выбирают автобусы и метро, где легко затеряться в толпе. Особенно в зоне риска — туристы, впервые оказавшиеся в Риме, ведь здесь легко отвлечься на великолепные виды.
Путешественники на форумах предупреждают о необходимости заранее подготовиться. Один из таких советов:
"Если вы впервые в Риме, носите пояс для денег или другую защиту. Вы можете думать, что будете внимательны, но поверьте — отвлечься здесь проще, чем где-либо ещё", — пишет пользователь.
Карманники предпочитают:
"В Риме в загруженные дни может быть несколько тысяч карманников. Чаще всего они работают в транспорте, пользуясь толкотнёй у входа и выхода". — рассказывает Скотт Розье, автор путеводителя по Риму.
Некоторые воры применяют хитрые трюки для отвлечения внимания. Избежать проблем поможет тщательное планирование:
Если вы готовы попробовать что-то новое, в Риме всё популярнее становятся велосипеды и самокаты.
Это экологичный и безопасный способ передвижения, особенно если вас пугают итальянские пробки или переполненные автобусы.
Вор-карма́нник (варианты — карманный вор, сленг — карманник, щипач) — преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок, находящихся непосредственно при потерпевшем.
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