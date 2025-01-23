Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет богатого урожая томатов: вот что добавить в лунку при пересадке
Пол котёнка: как быстро отличить мальчика от девочки
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2025 году
Неужели так просто: вот как накачать огромные бицепсы за месяц
Топ-10 вкуснейших десертов с заварным кремом
FNS: иностранцы скупают экстрим-туры со стрельбой в зоне СВО на Украине
Этот рецепт тыквы с чесноком удивит даже самых привередливых едоков
Большие счета за отопление? Как их уменьшить в разы
Грибок и бактерии: почему врачи против использования электростелек

Главная ошибка туристов в Риме: проверьте себя

2:50
Туризм

Общественный транспорт — удобный способ увидеть главные достопримечательности Европы. Особенно в Риме, где автобусные маршруты № 40 и 64 связывают вокзал Термини с Ватиканом, проходя мимо Римского форума и Колизея.

Фонтан Треви сделает всем ручкой
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson
Фонтан Треви сделает всем ручкой

Но за своей популярностью они скрывают темную сторону: эти маршруты называют "Экспресс карманников" или "Пожиратель кошельков". Почему?

Здесь карманники орудуют с такой ловкостью, что туристы остаются без своих вещей, даже не заметив, как это произошло.

Почему в Риме нужно быть особенно внимательным

Италия, а особенно Рим, славится высоким уровнем карманных краж.

"Общественный транспорт — это не только самый простой способ передвижения, но и самое вероятное место, где вы можете лишиться кошелька". — комментирует эксперт.

Карманники выбирают автобусы и метро, где легко затеряться в толпе. Особенно в зоне риска — туристы, впервые оказавшиеся в Риме, ведь здесь легко отвлечься на великолепные виды.


Как защитить себя?

Путешественники на форумах предупреждают о необходимости заранее подготовиться. Один из таких советов:

"Если вы впервые в Риме, носите пояс для денег или другую защиту. Вы можете думать, что будете внимательны, но поверьте — отвлечься здесь проще, чем где-либо ещё", — пишет пользователь.

Карманники предпочитают:

  • Легкодоступные сумки. Открытые модели или рюкзаки, которые соскальзывают с плеча, — идеальная цель.
  • Карманы на молнии. Даже закрытые карманы опытные воры вскрывают незаметно, особенно в переполненном автобусе.
  • Лучший способ избежать кражи — держать сумку перед собой, прикрывая её рукой, или использовать скрытые кошельки.

Толпа и отвлекающие манёвры

"В Риме в загруженные дни может быть несколько тысяч карманников. Чаще всего они работают в транспорте, пользуясь толкотнёй у входа и выхода". — рассказывает Скотт Розье, автор путеводителя по Риму.

Некоторые воры применяют хитрые трюки для отвлечения внимания. Избежать проблем поможет тщательное планирование:

  • Покупайте билеты заранее. Это сократит время пребывания в очередях и уменьшит шансы привлечь внимание.
  • Используйте приложения. Например, Tap&Go позволит оплачивать проезд с помощью телефона, делая поездки удобнее.

Альтернативы общественному транспорту

Если вы готовы попробовать что-то новое, в Риме всё популярнее становятся велосипеды и самокаты.

Это экологичный и безопасный способ передвижения, особенно если вас пугают итальянские пробки или переполненные автобусы.

Уточнения

Вор-карма́нник (варианты — карманный вор, сленг — карманник, щипач) — преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок, находящихся непосредственно при потерпевшем.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Экономика и бизнес
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян Аудио 
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Наука и техника
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло Аудио 
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Наука и техника
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум Аудио 
Популярное
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?

Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Сводка с фронта: конфликт на Украине урегулирует не Трамп, а ВС РФ, ВСУ устроили сафари в Курской области Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Последние материалы
Как убрать ржавчину с чугунной сковородки — два простых метода, которые работают
Сводка с фронта: конфликт на Украине урегулирует не Трамп, а ВС РФ, ВСУ устроили сафари в Курской области
Тренировки после 60 лет: что можно и чего категорически нельзя делать?
Как ухаживать за орхидеей, если она зацвела? Несколько простых советов
Огонь или разряд: скрытые опасности автомобильного прикуривателя
Вы всё ещё едите колбасу? Вот что скрывают от вас производители
Собаки, которых не стоит заводить, если в доме ребенок
Почему правильное питание не спасает от хронического стресса?
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.