Главная ошибка туристов в Риме: проверьте себя

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Общественный транспорт — удобный способ увидеть главные достопримечательности Европы. Особенно в Риме, где автобусные маршруты № 40 и 64 связывают вокзал Термини с Ватиканом, проходя мимо Римского форума и Колизея.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson Фонтан Треви сделает всем ручкой

Но за своей популярностью они скрывают темную сторону: эти маршруты называют "Экспресс карманников" или "Пожиратель кошельков". Почему?

Здесь карманники орудуют с такой ловкостью, что туристы остаются без своих вещей, даже не заметив, как это произошло.

Почему в Риме нужно быть особенно внимательным

Италия, а особенно Рим, славится высоким уровнем карманных краж.

"Общественный транспорт — это не только самый простой способ передвижения, но и самое вероятное место, где вы можете лишиться кошелька". — комментирует эксперт.

Карманники выбирают автобусы и метро, где легко затеряться в толпе. Особенно в зоне риска — туристы, впервые оказавшиеся в Риме, ведь здесь легко отвлечься на великолепные виды.



Как защитить себя?

Путешественники на форумах предупреждают о необходимости заранее подготовиться. Один из таких советов:

"Если вы впервые в Риме, носите пояс для денег или другую защиту. Вы можете думать, что будете внимательны, но поверьте — отвлечься здесь проще, чем где-либо ещё", — пишет пользователь.

Карманники предпочитают:

Легкодоступные сумки. Открытые модели или рюкзаки, которые соскальзывают с плеча, — идеальная цель.

Карманы на молнии. Даже закрытые карманы опытные воры вскрывают незаметно, особенно в переполненном автобусе.

Лучший способ избежать кражи — держать сумку перед собой, прикрывая её рукой, или использовать скрытые кошельки.

Толпа и отвлекающие манёвры

"В Риме в загруженные дни может быть несколько тысяч карманников. Чаще всего они работают в транспорте, пользуясь толкотнёй у входа и выхода". — рассказывает Скотт Розье, автор путеводителя по Риму.

Некоторые воры применяют хитрые трюки для отвлечения внимания. Избежать проблем поможет тщательное планирование:

Покупайте билеты заранее. Это сократит время пребывания в очередях и уменьшит шансы привлечь внимание.

Используйте приложения. Например, Tap&Go позволит оплачивать проезд с помощью телефона, делая поездки удобнее.

Альтернативы общественному транспорту

Если вы готовы попробовать что-то новое, в Риме всё популярнее становятся велосипеды и самокаты.

Это экологичный и безопасный способ передвижения, особенно если вас пугают итальянские пробки или переполненные автобусы.

Уточнения

Вор-карма́нник (варианты — карманный вор, сленг — карманник, щипач) — преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок, находящихся непосредственно при потерпевшем.

