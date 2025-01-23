С неба на ферму — китаянка оставила карьеру стюардессы и разбогатела на свиноводстве

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китаянка отказалась от работы стюардессы, занялась свиноводством и за два месяца заработала 28 тысяч долларов (более 2,7 миллиона рублей).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Свинья-копилка и монеты на столе

27-летняя Ян Яньси родом из провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая. После окончания университета она устроилась бортпроводницей в авиакомпанию в Шанхае. Однако ее зарплата в сложные времена для авиаперевозчика составляла всего 380 долларов (около 37,9 тысячи рублей), из-за чего девушке часто приходилось обращаться за финансовой помощью к родителям. Чтобы поддерживать дочь, семья была вынуждена урезать свои расходы и даже влезть в долги. Позже Яньси узнала, что ее мать перенесла несколько операций по удалению липомы, о которых не говорила, чтобы не волновать дочь.

Потрясенная этими новостями, девушка решила уволиться с работы и вернуться в родной регион.

"Родители всегда рассказывали мне только хорошие новости, скрывая плохие. Теперь я хочу быть рядом с ними и не жить так далеко от дома", — поделилась Яньси.

Вернувшись, она занялась разведением свиней на ферме своих родственников. Кроме того, Яньси начала вести блог, в котором рассказывает о сельской жизни. В своих роликах девушка показывает, как готовит корм, ухаживает за животными и даже надевает красивые платья, чтобы общаться с ними.

"Теперь я живу рядом с родителями, и это делает меня по-настоящему счастливой", — призналась бывшая стюардесса.

Благодаря свиноводству и ведению блога она смогла заработать десятки тысяч долларов всего за два месяца.

Яньси планирует расширить ферму, открыть специализированный магазин и построить гостиницу. Об этом рассказало издание South China Morning Post.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).



