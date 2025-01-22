Чёрное море хотят переименовать

В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии поступило предложение переименовать Черное море.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов выступил с инициативой вернуть морю историческое название — Русское море. В своем телеграм-канале он указал, что это название упоминается в древних письменных источниках и должно быть восстановлено на современных географических картах, сообщают "Тонкости туризма".

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря. В разные эпохи и у разных народов оно называлось Киммерийским, Скифским, Колхидским, Великим, Глубинным, Северным и Восточным. Современное название появилось в обиходе примерно в XV веке.

Интересно, что до середины XIX века Баренцево море также называли Русским.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем.

