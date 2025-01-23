Как занять целый ряд в самолёте: секретный лайфхак

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите путешествовать с максимальным комфортом? Тогда этот простой лайфхак для вас. Расскажем, как получить больше места в самолёте и сделать перелёт приятным.

Фото: YouTube канал uchitel.govorit by Скриншот видео YouTube канала uchitel.govorit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Как сделать перелёт комфортным?

Путешествия — это не только радость, но и стресс. Очереди, задержки, необходимость часами сидеть в тесном кресле — всё это может омрачить даже самую долгожданную поездку.

Но существует трюк, который поможет сделать ваш перелёт гораздо удобнее.

Секретное место в самолёте

Идея проста: бронируйте места у окна и у прохода, оставляя среднее кресло пустым. «Никто не хочет сидеть в середине.

Если же кто-то его забронирует, вы всегда можете попросить поменяться местами, и всё равно будете сидеть рядом», — добавили они.

Авторы признали, что шансы успеха составляют 50 на 50.

Однако попробовать этот способ однозначно стоит. Даже если он не сработает, в худшем случае вы окажетесь рядом с вашим спутником, а не с незнакомцем.

Но, как говорится, лучше попробовать, чем жалеть о неиспользованной возможности.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

