Мейн-кун Миттенс — кошка-авиапутешественница, которая за сутки совершила три перелёта

Кошка породы мейн-кун по кличке Миттенс (в переводе с английского — "Варежка") за сутки совершила три международных перелета между Новой Зеландией и Австралией.

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Хозяева восьмилетней Миттенс, семья Нис из Крайстчерча (Новая Зеландия), 13 января отправились в Австралию, чтобы начать новую жизнь в Мельбурне. Однако их кошка осталась в грузовом отсеке самолета, который вернулся обратно в Новую Зеландию. По словам хозяйки, Марго Нис, она три часа ждала свою любимицу, но выяснилось, что клетку с кошкой не выгрузили из-за того, что она оказалась заслонена громоздким инвалидным креслом, сообщает CNN.

После обнаружения "зайца" в грузовом отсеке пилот авиакомпании Air New Zealand включил отопление, чтобы обеспечить комфортные условия для животного во время полета. Представители компании извинились за ошибку, пообещали возместить все расходы и исправили ситуацию, отправив Миттенс на следующем рейсе в Мельбурн.

Кошка преодолела три 7,5-часовых перелета за 24 часа. По словам Марго Нис, ее питомец немного похудел, но перенес испытание стойко, а в результате стал еще ласковее.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США.



