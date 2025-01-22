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Доллар впервые за год упал ниже 100 рублей — что это значит для туристов

1:59
Туризм

Курс доллара США впервые в этом году упал ниже 100 рублей.

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Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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На 22 января официальный курс, установленный Банком России, составил 99,92 рубля, а на 23 января — еще ниже, 98,28 рубля, что на 1,64 рубля меньше.

Для туристов, планирующих зарубежные поездки, это подходящий момент для покупки наличной валюты. По данным на 18:00, самые низкие цены на доллары в Москве предлагались в АКБ "Авангард" (дополнительный офис Монетчиковский) — 99,80 рубля.

В других банках курс был чуть выше: в Камкомбанке на ул. Люсиновской — 100,30 рубля, в КБ ИС Банке (дополнительный офис Горбушка) — 100,60 рубля, а в отделениях Норвик Банка — 100,90 рубля. В Энерготрансбанке, банках "Кремлевский", Юнистрим и "Финам" доллар продавался по 101 рублю.

К 19:00-20:00 большая часть обменников закрывается, и стоимость валюты в работающих пунктах может повышаться. Если рубль продолжит укрепляться завтра, покупка долларов ниже 100 рублей, вероятно, будет доступна в утренние часы во многих обменниках Москвы.

При этом остается проблема с наличием купюр нового образца (выпуск после 2006 года), которые есть не во всех банках и иногда продаются дороже. Сложности могут возникнуть при обмене старых долларов в ряде популярных у туристов стран, поэтому многие путешественники предпочитают брать с собой евро. По состоянию на 18:00 евро в столичных обменниках продавались по курсам от 106,24 рубля, передает TourDom.

Уточнения

Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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