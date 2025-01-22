За 36 тысяч рублей можно слетать из Москвы в Милан и обратно

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

У путешественников, планирующих поездки в Европу, появился шанс сэкономить на перелетах.

Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон самолета

Armenian Airlines объявила распродажу билетов, которая продлится до 27 января. Специальные тарифы действуют на рейсы в Ереван и обратно в два периода: с 22 по 28 января и с 1 марта по 20 апреля 2025 года.

Скидки на перелеты в Сочи, Казань и Минеральные Воды составляют 20% в январе и 15% в марте-апреле. Из Москвы в Ереван и обратно билеты доступны с дисконтом 15%, а из Волгограда и Уфы — 10%. Благодаря тому, что Армения часто используется как удобный пересадочный пункт, предложение может заинтересовать тех, кто планирует поездки в Европу, например, на шопинг в Милане, культурный отдых в Риме или посещение оперы в Вене.

Если лететь из Москвы или Минеральных Вод без багажа, предложение Armenian Airlines действительно окажется самым выгодным. Например, перелет из Москвы в Ереван в конце января стоит 14,5 тыс. рублей за round trip, из Минвод — менее 10 тыс. рублей. Добавив к этому перелеты Wizz Air из Еревана в Милан (21,5 тыс. рублей) или Рим (19,2 тыс. рублей), можно составить недорогое путешествие.

Весной ситуация сохраняется: в марте билеты из Москвы в Ереван и обратно стоят 24,1 тыс. рублей, в апреле — 27,4 тыс. рублей. Из Минвод — 18 тыс. в марте и 17 тыс. рублей в апреле. В январе из Сочи дешевле лететь авиакомпанией "Азимут", а в марте — совместными рейсами Red Wings и FlyOne Armenia. Однако в апреле Armenian Airlines предлагает оптимальную стоимость — менее 17 тыс. рублей за перелет туда и обратно.

Перелеты Wizz Air из Еревана в Европу весной также доступны по выгодным ценам: round trip в Милан, Рим или Вену в марте обойдется менее 7 тыс. рублей, а в апреле — от 7 до 10 тыс. рублей, в зависимости от направления, передает TourDom.

Уточнения

Биле́т — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

