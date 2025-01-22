Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы с волосами и кожей: это может быть дефицит белка
Занятия спортом принесут пользу только при соблюдении одного важного условия
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Глубокое очищение и ещё два секрета: три шага к волосам, которые остаются чистыми надолго
45 китов пострадали от рыболовных сетей: что делать дальше
Как создать уютную атмосферу в спальне — 5 советов
Фары засверкают, но ненадолго: почему WD-40 — это не решение
Вредители и болезни: как защитить свою рассаду от желтения
Шейхи спасают бокс: какие планы у главного промоутера планеты на 2025 год?

За 36 тысяч рублей можно слетать из Москвы в Милан и обратно

2:27
Туризм

У путешественников, планирующих поездки в Европу, появился шанс сэкономить на перелетах.

Салон самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон самолета

Armenian Airlines объявила распродажу билетов, которая продлится до 27 января. Специальные тарифы действуют на рейсы в Ереван и обратно в два периода: с 22 по 28 января и с 1 марта по 20 апреля 2025 года.

Скидки на перелеты в Сочи, Казань и Минеральные Воды составляют 20% в январе и 15% в марте-апреле. Из Москвы в Ереван и обратно билеты доступны с дисконтом 15%, а из Волгограда и Уфы — 10%. Благодаря тому, что Армения часто используется как удобный пересадочный пункт, предложение может заинтересовать тех, кто планирует поездки в Европу, например, на шопинг в Милане, культурный отдых в Риме или посещение оперы в Вене.

Если лететь из Москвы или Минеральных Вод без багажа, предложение Armenian Airlines действительно окажется самым выгодным. Например, перелет из Москвы в Ереван в конце января стоит 14,5 тыс. рублей за round trip, из Минвод — менее 10 тыс. рублей. Добавив к этому перелеты Wizz Air из Еревана в Милан (21,5 тыс. рублей) или Рим (19,2 тыс. рублей), можно составить недорогое путешествие.

Весной ситуация сохраняется: в марте билеты из Москвы в Ереван и обратно стоят 24,1 тыс. рублей, в апреле — 27,4 тыс. рублей. Из Минвод — 18 тыс. в марте и 17 тыс. рублей в апреле. В январе из Сочи дешевле лететь авиакомпанией "Азимут", а в марте — совместными рейсами Red Wings и FlyOne Armenia. Однако в апреле Armenian Airlines предлагает оптимальную стоимость — менее 17 тыс. рублей за перелет туда и обратно.

Перелеты Wizz Air из Еревана в Европу весной также доступны по выгодным ценам: round trip в Милан, Рим или Вену в марте обойдется менее 7 тыс. рублей, а в апреле — от 7 до 10 тыс. рублей, в зависимости от направления, передает TourDom.

Уточнения

Биле́т  — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Красота и стиль
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела Аудио 
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Красота и стиль
Кроп-тренчи: главный модный хит весны Аудио 
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Наука и техника
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Последние материалы
Проблемы с волосами и кожей: это может быть дефицит белка
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Занятия спортом принесут пользу только при соблюдении одного важного условия
45 китов пострадали от рыболовных сетей: что делать дальше
Глубокое очищение и ещё два секрета: три шага к волосам, которые остаются чистыми надолго
Как создать уютную атмосферу в спальне — 5 советов
Фары засверкают, но ненадолго: почему WD-40 — это не решение
За 36 тысяч рублей можно слетать из Москвы в Милан и обратно
Шейхи спасают бокс: какие планы у главного промоутера планеты на 2025 год?
Вредители и болезни: как защитить свою рассаду от желтения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.