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НЛО над Россией: самолёт благополучно приземлился

0:44
Туризм

20 января экипаж самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Гянджи в Москву, сообщил о наблюдении НЛО, сообщает Telegram-канал Aviainicident.

НЛО в небе над Ливерпулем
Фото: Wikimedia Commons by dreese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
НЛО в небе над Ливерпулем

Во время полёта пилоты заметили светящиеся объекты в небе, которые, по их словам, напоминали огонь. Командир воздушного судна незамедлительно доложил об этом на землю, но продолжил стандартный заход на посадку.

Самолёт благополучно приземлился в московском аэропорту Внуково. Все пассажиры и экипаж остались в безопасности, инцидент не повлиял на полёт.

Причины появления светящихся объектов пока не уточняются.

Уточнения

Гянджа́ (азерб. Gəncə, до 1804 г. — Гянджа, в 1804—1918 гг. — Елисаветполь, Елизаветпо́ль, в 1918—1935 гг. — Ганджа, в 1935—1989 гг. — Кироваба́д) — город республиканского подчинения Азербайджана, третий по численности населения и второй по площади в стране.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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