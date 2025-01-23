НЛО над Россией: самолёт благополучно приземлился

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

20 января экипаж самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Гянджи в Москву, сообщил о наблюдении НЛО, сообщает Telegram-канал Aviainicident.

Фото: Wikimedia Commons by dreese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ НЛО в небе над Ливерпулем

Во время полёта пилоты заметили светящиеся объекты в небе, которые, по их словам, напоминали огонь. Командир воздушного судна незамедлительно доложил об этом на землю, но продолжил стандартный заход на посадку.

Самолёт благополучно приземлился в московском аэропорту Внуково. Все пассажиры и экипаж остались в безопасности, инцидент не повлиял на полёт.

Причины появления светящихся объектов пока не уточняются.

Уточнения

Гянджа́ (азерб. Gəncə, до 1804 г. — Гянджа, в 1804—1918 гг. — Елисаветполь, Елизаветпо́ль, в 1918—1935 гг. — Ганджа, в 1935—1989 гг. — Кироваба́д) — город республиканского подчинения Азербайджана, третий по численности населения и второй по площади в стране.

