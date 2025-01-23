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Новый год в Китае: временные ограничения для туристов

1:08
Туризм

С 28 января по 4 февраля генеральные консульства Китая в России приостанавливают выдачу виз в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Несмотря на это, российские туристы всё ещё могут путешествовать на некоторые территории Китая без оформления визы.

банк китай
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
банк китай
  • Остров Хайнань доступен для безвизового пребывания до 30 дней, если турист прибыл прямым международным рейсом.
  • Гонконг также открыт для туристов, предлагая безвизовый въезд на срок до 14 дней при соблюдении тех же условий.
  • Для въезда необходимы действующий загранпаспорт, подтверждение бронирования отеля и билеты на международный рейс.
  • В то же время, российско-китайская граница будет временно закрыта с 28 по 31 января, а на некоторых погранпереходах ограничения продлятся до 1 февраля.

Для граждан 54 стран, включая Россию, Китай увеличил срок пребывания без визы до 240 часов, что упрощает транзитные поездки.

Уточнения

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая.

Гонко́нг полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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