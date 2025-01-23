Новый год в Китае: временные ограничения для туристов

С 28 января по 4 февраля генеральные консульства Китая в России приостанавливают выдачу виз в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Несмотря на это, российские туристы всё ещё могут путешествовать на некоторые территории Китая без оформления визы.
Для граждан 54 стран, включая Россию, Китай увеличил срок пребывания без визы до 240 часов, что упрощает транзитные поездки.
Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая.
Гонко́нг полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.
Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.