Новый год в Китае: временные ограничения для туристов

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 28 января по 4 февраля генеральные консульства Китая в России приостанавливают выдачу виз в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Несмотря на это, российские туристы всё ещё могут путешествовать на некоторые территории Китая без оформления визы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ банк китай

Остров Хайнань доступен для безвизового пребывания до 30 дней, если турист прибыл прямым международным рейсом.

Гонконг также открыт для туристов, предлагая безвизовый въезд на срок до 14 дней при соблюдении тех же условий.

Для въезда необходимы действующий загранпаспорт, подтверждение бронирования отеля и билеты на международный рейс.

В то же время, российско-китайская граница будет временно закрыта с 28 по 31 января, а на некоторых погранпереходах ограничения продлятся до 1 февраля.

Для граждан 54 стран, включая Россию, Китай увеличил срок пребывания без визы до 240 часов, что упрощает транзитные поездки.

Уточнения

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая.



Гонко́нг полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

