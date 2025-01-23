Трамп, санкции и туризм: что ждёт Кубу?

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дональд Трамп отменил указ Джо Байдена и снова включил Кубу в перечень стран — спонсоров терроризма. Это решение может повлиять как на экономику Кубы, так и на туризм, включая российских путешественников.

Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info Мексика

Включение Кубы в список спонсоров терроризма усложняет её доступ к иностранным инвестициям, что может повлиять на развитие инфраструктуры.

Канадцы, которые составляют основной поток туристов на Кубу, могут отказаться от поездок, что приведёт к сокращению доходов от туризма.

Российские туристы, напротив, могут рассматривать Кубу как более привлекательное направление, особенно с учётом того, что там принимаются карты "Мир".

Новый госсекретарь США Марко Рубио рассматривает возможность закрытия посольства на Кубе и ограничения туристических контактов.

Трамп также заявил о намерении отправить войска к границе с Мексикой, что может ужесточить пограничный контроль и увеличить количество депортаций туристов.

Туроператоры уже запросили разъяснения у мексиканского посла о новых правилах.

Большое расстояние остаётся ключевым фактором, сдерживающим рост турпотока из России, несмотря на обходные механизмы транзакций.

Кубинские власти избегают обсуждения политических тем, а туроператоры уверены, что значительных изменений на острове не произойдёт.

Решение Трампа добавляет неопределённости, но Куба остаётся популярным направлением для туристов из ряда стран.