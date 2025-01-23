Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из разряда проще не бывает: простой и вкусный салат с тунцом и овощами
Экономия топлива на холмистой дороге: секрет опытных водителей
Как выбрать оптимальный вариант дистрибутива Linux
Как избежать травм при катании на беговых лыжах
Долги по капремонту: как они переходят новому владельцу жилья
"Я за отечественные семена". Татьяна Жашкова рассказала, как выбирает семена томатов
Отец Яниса Тиммы рассказал, что Седокова поставила сыну жёсткий ультиматум
Ошибки при уходе за шеей, которые могут ускорить старение
Как привести пушащиеся локоны в порядок за пару минут

Куда поехать вместо Анапы? Ответы туристов

1:30
Туризм

В туристических регионах России растёт беспокойство из-за возможного увеличения числа отдыхающих после разлива мазута в Чёрном море. Многих туристов, ранее выбиравших Анапу, вынуждают искать альтернативные направления, однако ситуация в других местах также вызывает вопросы.

Озеро Тургояк (Золотой пляж)
Фото: commons.wikimedia.org by Yana Konopkina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Тургояк (Золотой пляж)
  • Анапа уже сталкивается с перегрузкой пляжей и недостаточной инфраструктурой, что делает отдых здесь некомфортным для многих.
  • Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" предлагают отправиться на озеро Тургояк, но даже здесь наблюдается нехватка мест для размещения из-за популярности направления.
  • Геленджик и другие популярные курорты также страдают от перегрузки туристами и инфраструктурных проблем.
  • Байкал, привлекающий любителей природы, сталкивается с серьёзным загрязнением из-за оставленного туристами мусора.
  • Калининградская область испытывает трудности с доступностью пляжей, которые часто переполнены.
  • Рост числа туристов в популярных местах неизбежно приводит к увеличению цен на жильё и товары, что уже заметно на Алтае и Тургояке.
  • Несмотря на опасения, некоторые считают, что Анапа останется популярным направлением, а её пляжи начнут чаще убирать, что может улучшить ситуацию.

В целом, увеличение туристического потока поднимает важные вопросы экологии, инфраструктуры и доступности отдыха.

Уточнения

Тургоя́к — озеро в левобережье верхнего течения реки Миасс на территории Миасского городского округа Челябинской области России, гидрологический памятник природы регионального значения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Экономика и бизнес
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе Аудио 
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Авто
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста Аудио 
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Экономика и бизнес
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Последние материалы
Экологи бьют тревогу: озеру Альбано грозит экологическая катастрофа
Неожиданные претенденты на звание лучших автомобилей года
Удивите семью вкуснейшим блюдом: готовим кошачьи язычки
Сонливость: просто усталость или серьезный симптом
Как приготовить нежный и сливочный тыквенный крем-суп за короткое время
Простые способы расслабить лицо и предотвратить ранние морщины
Льготы по налогам на землю для пенсионеров: что изменится в 2025 году
В Японии учёные создали уникальный сверхпроводник
С неба на ферму — китаянка оставила карьеру стюардессы и разбогатела на свиноводстве
Сын Михаила Боярского рассказал о запретах в своей семье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.