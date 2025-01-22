Эксперт назвала самые неочевидные для путешествий направления России

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы все чаще выбирают путешествия внутри страны, но найти новое направление, которое не будет популярным — не всегда легко. О менее известных, но интересных направлениях, которые становятся популярными среди путешественников рассказала вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryu4000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вольер с курами на ферме

"Здесь несколько направлений можно выделить. Гастрономический туризм — это когда люди едут в какой-то регион и пробуют специалитеты местные. Например, ростовская уха. Какие-то с едой связанные специалитеты. Или едут в Воронеж и обязательно заезжают на центральный рынок, чтобы купить черный зефир. Зефир черного цвета. Это их специалитет. Или точно так же очень популярны сейчас стали туры на выходные дни именно с посещением местных ресторанов. То же самое. Ярославская кухня, Воронежская кухня. Это первое направление", — отметила она.

Кроме того, промышленный туризм в последние годы активно развивается, в том числе и на Урале. Теперь у путешественников есть возможность посетить различные предприятия, которые ранее были закрыты для публики, и это касается самых разных отраслей. Такой интерес к промышленному туризму наблюдается и в Москве, где можно, к примеру, сделать экскурсию на фабрику мороженого. Подобных примеров немало, и они все тесно связаны с экскурсионным и культурно-познавательным туризмом. Хотя новое направление привлекает внимание, классический экскурсионный туризм всё ещё остаётся самым популярным, и с этим фактом никуда не денешься.

"Например, какие-то природные объекты, что-то вроде Дивногорья в Воронежской области, вполне можно посещать круглогодично. Здесь очень много факторов может сработать. Элементарно, например, продвижение туризма региональными властями. То есть даже не элементарно, это большая работа. Например, Торжок, Тверская область — пожарская котлета. Пожарская котлета ассоциируется с Торжком. Хотя это еще со времен Пушкина все должно быть модно и популярно, но сейчас они активно продвигают это направление", — подчеркнула специалист.

Второй важный момент заключается в том, что может произойти всплеск интереса к какому-то месту, аналогично тому, как это произошло с Териберкой после выхода художественного фильма. В данном случае именно художественная лента сыграла решающую роль, привлекая внимание экспертов, блогеров и зрителей. Это событие совершенно непредсказуемо. С одной стороны, существует систематическая работа по продвижению различных видов туризма, а с другой — бывают ситуации, когда всё удаётся само собой без каких-либо особых усилий.

Уточнения

Торжо́к — город в Тверской области России. Административный центр Торжокского района, в который не входит, являясь городом областного значения (округом), образующим одноимённое муниципальное образование городской округ «Город Торжок».



