Лучшие три пляжа бразильской Бертиоги: Сан-Лоренсу, Итагуаре и Энсеада

Если вы планируете поездку или отпуск в Бертиогу, бразильское издание Catraca Livre подготовила подборку пляжей, которые стоит посетить. Этот город, расположенный на побережье Сан-Паулу, является одним из самых популярных направлений для отдыха и предлагает разнообразные варианты времяпрепровождения — от семейных прогулок до приключений на природе.

Фото: Wikimedia Commons by Flickr user: mauroguanandi Bertioga, Sao Paulo, BR is licensed under Public domain пляж Сан-Лоренцо, город Бертиога, Бразилия

Бертиога славится своими тремя очаровательными пляжами, которые удачно сочетают природную красоту, доступность и хорошую инфраструктуру. Они идеально подходят как для любителей тишины и уединения, так и для тех, кто ищет активные развлечения.

Пляж Сан-Лоренсу: комфорт и удобство

Этот пляж считается одним из самых известных в Бертиоге, и это неслучайно. Широкая, чистая песчаная береговая линия приглашает прогуляться или устроить пикник у воды. Спокойное, кристально чистое море делает это место идеальным для семейного отдыха и плавания.

Сан-Лоренсу радует гостей отличной инфраструктурой: здесь есть киоски с едой, зоны для активного отдыха, такие как фрескобол и паддлбординг. Хотя пляж находится на территории кондоминиума Riviera de São Lourenço, доступ к нему остаётся свободным. Организованная и ухоженная обстановка создаёт комфортную атмосферу для отдыха.

Итагуаре: природа и спокойствие

Если вы предпочитаете более уединённую атмосферу, отправляйтесь на пляж Итагуаре. Этот уголок сохранил свою первозданную природу: здесь чистая вода, живописные виды на слияние реки с морем и густая растительность вокруг. Такие условия особенно ценят фотографы и любители природы.

Несмотря на ограниченную инфраструктуру, пляж пользуется популярностью среди фанатов водных видов спорта, включая кайтсерфинг и каякинг. Однако не забудьте взять с собой всё необходимое для пикника — поблизости нет киосков или магазинов.

Пляж Энсеада: оживленный, но удобный

Расположенный недалеко от центра города, он идеально подходит для тех, кто хочет провести день на пляже, не уезжая далеко. Спокойная и неглубокая вода идеально подходит для семей с детьми.

Кроме того, в этом районе полно киосков и ресторанов, что делает пребывание там еще более комфортным. Набережная также предлагает прогулочную набережную и велосипедную дорожку, что делает ее прекрасным вариантом для активного отдыха.

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