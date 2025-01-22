Разлив мазута в Чёрном море: как это затронет отдых в Крыму и Анапе?

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Последствия разлива нефтепродуктов в Чёрном море после аварии с танкерами могут быть минимизированы при правильных мерах. Как поделилась с ТАСС Елена Евстафьева, исполняющая обязанности заместителя директора по научной работе Академического научно-исследовательского института физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И. М. Сеченова, значительного вреда отдыхающим в Крыму и Краснодарском крае можно избежать.

Фото: flickr.com by Berit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Берег моря

Наибольший объем мазута выбросило на побережье Краснодарского края, в районе Анапы. По данным местных властей, на Крымский полуостров попадают только небольшие скопления нефтепродуктов. Большая часть загрязнений собирается непосредственно в воде, не доходя до берега.

«Долговременные последствия нахождения мазута в воде будут заметны при повышении температуры. Если мазут будет эффективно убран до нагрева воды, то кратковременное пребывание на пляже, вероятно, не повлияет серьёзно на здоровье. Однако это возможно лишь при почти полном удалении загрязнений сейчас, пока температура воды ещё низкая», — пояснила Евстафьева.

Учёные также предлагают различные методы очистки пляжей. Например, песок можно вывозить на специализированные очистные установки и возвращать его после обработки. Кроме того, галечные пляжи можно очищать с помощью сорбентов и других химических препаратов. Такие методы активно изучаются, в частности, учёными из Академгородка РАН в Пущино.