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Онлайн-регистрация для детей отменена из-за злоупотреблений

1:24
Туризм

Авиакомпания "Победа" изменила правила для пассажиров с детьми: теперь онлайн-регистрация на рейсы для этой категории недоступна. Причиной стали изменения в законодательстве, а также случаи злоупотреблений со стороны пассажиров.

Дети
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети

С 2023 года вступил в силу приказ Минтранса, согласно которому детям до 12 лет и их сопровождающим должны предоставляться соседние места в самолёте без дополнительной платы. Однако это правило стало объектом для хитростей: некоторые пассажиры специально указывали неверный возраст детей и взрослых, чтобы получить льготы.

Для предотвращения таких нарушений "Победа" отменила онлайн-регистрацию для детей младше 12 лет. Теперь их возраст проверяется на стойке регистрации в аэропорту. Если выявляется попытка занизить возраст, пассажиров снимают с рейса, а билеты аннулируются без возможности внести изменения в данные. Для повторного путешествия придётся приобретать новый билет по актуальной цене.

Другие авиакомпании пока не последовали примеру "Победы", оставив возможность онлайн-регистрации для семей с детьми. Тем временем нововведение активно обсуждается в специализированных телеграм-каналах, но официальных комментариев от компании пока не поступало.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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