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В какие страны россияне могут поехать без загранпаспорта

2:22
Туризм

Для путешествий по разным странам не всегда необходимо иметь заграничный паспорт. В некоторых государствах российские граждане могут въезжать, предъявив лишь внутренний паспорт. Тем не менее, существует ряд стран, где требуется уведомление государственных органов о прибытии или регистрация.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

В 2025 году граждане России смогут отправиться с внутренним паспортом в такие страны, как Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.

Абхазия

Без визы в Абхазии можно находиться до 90 дней. Если планируется пребывание дольше, потребуется выезд за границу и получение визы по возвращении. Важно помнить, что в течение трех дней после приезда необходимо зарегистрироваться в местных правоохранительных органах. Если туристы размещаются в отеле, сотрудники гостиницы помогут с регистрацией. Для въезда детей достаточно предоставить свидетельство о рождении. Многие российские туристы выбирают Абхазию из-за её прекрасных пляжей на Черном море, где купальный сезон длится с мая по октябрь.

Армения

Граждане России могут въехать в Армению как по российскому паспорту при перелете, так и по заграничному, если пересекают границу через наземные пограничные пункты с третьими странами. В течение 30 дней необходимо зарегистрироваться в полиции. Россияне могут оставаться в Армении в качестве туристов до шести месяцев в году.

Беларусь

В Беларусь россияне имеют возможность пересекать границу с внутренним паспортом. Для детей достаточно свидетельства о рождении, однако если они путешествуют без родителей, сопровождающий должен иметь нотариально заверенное согласие родителей. Безвизовое пребывание в Беларуси для россиян не может превышать трех месяцев, иначе потребуется специальное разрешение.

Кыргызстан

В Кыргызстане срок пребывания без регистрации составляет 30 дней. Если планируется оставаться дольше, потребуется выполнить процедуру регистрации. Согласно новым определенным правилам, при нахождении в стране более двух месяцев необходимо будет оформить вид на жительство.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.
 

Кыргызста́н или Кирги́зия — государство в Центральной Азии, расположенное в западной и центральной частях горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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