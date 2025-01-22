Россиянам назвали лучшие страны для отпуска с детьми у моря

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики составили список из пяти лучших стран для семейного отдыха у моря для россиян.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На пляже

Специалисты считают, что одним из самых подходящих мест для зимнего отпуска с детьми в 2025 году будет Вьетнам. Туристические курорты этой страны идеальны для отдыха всей семьей, а местные жители с радостью угощают маленьких отдыхающих фруктами и сладостями, как указано в отчете.

Наилучшие варианты для поездки — Нячанг, Фукуок и Муйне, которые отлично подходят как для спокойного пляжного времяпровождения, так и для активных видов отдыха. Данные исследования стали известны благодаря информационному агентству "Лента.ру".

Если зимой вам хочется тепла, стоит обратить внимание на Хайнань — один из китайских островов с тропическим климатом. С декабря по март температура здесь достигает около 25 градусов Цельсия.

Уточнения

Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.



