Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Дагестане власти озвучили свой прогноз по числу туристов этой зимой
Эксперт назвал самые главные ошибки российских туристов на отдыхе
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Какие вещи мешают вашему дому стать уютным
Сколько часов сидения в день убивает сердце: результат масштабного исследования
Топ-5 самых редких и уникальных пород кошек, о которых вы не знали
Что приготовить из йогурта и овсяного печенья? Узнайте рецепт
8 особенностей внешности, которые подчеркивают аристократическое происхождение
Нездоровый улучшайзинг: как перестать подгонять себя под чужие стандарты

Лечебный курорт Присниц: Что посмотреть в одном из самых лучших мест Чехии

2:23
Туризм

В уникальном районе Оломоуца, окружённом величественными вершинами Есеники, когда-то располагалось скромное поселение, где на природе и под открытым небом возникла вода с удивительными свойствами.

Кавитация от падения капель воды
Фото: Wikimedia Commons by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кавитация от падения капель воды

Этот чудодейственный источник был открыт человеком, который, начав с увлечения, со временем стал признанным врачом и новатором в области гидротерапии — метода, который в то время был совершенно новаторским. Это не фантастика, а реальность, о которой, к сожалению, забыли многие чехи.

В самом центре Есеников расположено редкое природное сокровище — курорт Присниц. Это заведение находится в живописном окружении гор, где чистый воздух и целебная вода создают неповторимую атмосферу для уникального курортного отдыха. Специализированный спа-центр предлагает множество процедур, среди которых выделяются волшебные ванны, названные в честь основоположника современной гидротерапии Винченцо Присница.

Сочетание незаменимой целебной воды и свежего горного воздуха на курорте Присниц дарит восстановление телесных и душевных сил. Гостям доступны различные виды ванн, массажи и ряд других оздоровительных процедур, что создаёт целый комплекс санаторно-курортного обслуживания. Привлекательное единство природных источников и современных лечебных практик делает этот курорт популярным как среди жителей Чехии, так и за границей. Кроме того, курорт, территориально расположенный в сердце Есеников, предлагает не только возможности для максимального расслабления, но и активного времяпровождения на фоне великолепной природы.

Курорт Присниц в Есенике имеет насыщенную историю и предлагает разнообразные лечебные процедуры. Уникальный подход к терапии сочетает в себе как традиционные, так и современные методы. Пациенты получают доступ к множеству видов ванн, массажам и систематическим физическим упражнениям. Здесь особое внимание уделяется лечению заболеваний дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. В дополнение к лечебным процедурам, курорт предоставляет разнообразные возможности для отдыха и развлечений, включая мини-гольф и другие виды досуга.

Уточнения

Е́сеник — курортный город в Чехии на севере Оломоуцкого края, центр одноимённого района. В городе 1393 домов, 13 097 жителей его кадастровой территории занимает 3822 га (38,22 км). Есеник — крупнейший город в чешской части исторической местности Ниско.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Красота и стиль
Кроп-тренчи: главный модный хит весны Аудио 
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят
Домашние животные
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Последние материалы
Эксперт назвал самые главные ошибки российских туристов на отдыхе
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Какие вещи мешают вашему дому стать уютным
Сколько часов сидения в день убивает сердце: результат масштабного исследования
Лечебный курорт Присниц: Что посмотреть в одном из самых лучших мест Чехии
Топ-5 самых редких и уникальных пород кошек, о которых вы не знали
Что приготовить из йогурта и овсяного печенья? Узнайте рецепт
8 особенностей внешности, которые подчеркивают аристократическое происхождение
Нездоровый улучшайзинг: как перестать подгонять себя под чужие стандарты
Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.