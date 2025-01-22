Цены на восхождение на Эверест повысятся до 15 тыс. долларов для иностранцев

В Непале существенно увеличатся цены на разрешение для иностранных туристов, стремящихся взойти на вершину Эвереста.
Новые тарифы уже утверждены правительством страны.
Весной альпинисты будут платить $15,000 вместо нынешних $11,000 за подъем. Осеннее восхождение обойдется в $7,500 вместо $5,500, а зимнее подорожает с $2,750 до $3,750.
В Министерстве туризма Непала уточнили, что туристы, уже оплатившие бронирование на весну, будут следовать старым правилам. Новые цены вступят в силу с 1 сентября. Кроме того, срок действия разрешения будет сокращен с 75 до 55 дней.
Также введены экологические требования: альпинисты должны использовать биоразлагаемые пакеты для отходов, а список разрешенного снаряжения будет строго регламентирован, передает TourDom.
По словам представителей властей, эти изменения направлены не только на увеличение доходов, но и на очищение Эвереста от накопившегося мусора. Последний пересмотр стоимости разрешений происходил девять лет назад, когда был введен сбор с каждого альпиниста, а не с группы.
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