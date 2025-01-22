Цены на восхождение на Эверест повысятся до 15 тыс. долларов для иностранцев

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Непале существенно увеличатся цены на разрешение для иностранных туристов, стремящихся взойти на вершину Эвереста.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эверест

Новые тарифы уже утверждены правительством страны.

Весной альпинисты будут платить $15,000 вместо нынешних $11,000 за подъем. Осеннее восхождение обойдется в $7,500 вместо $5,500, а зимнее подорожает с $2,750 до $3,750.

В Министерстве туризма Непала уточнили, что туристы, уже оплатившие бронирование на весну, будут следовать старым правилам. Новые цены вступят в силу с 1 сентября. Кроме того, срок действия разрешения будет сокращен с 75 до 55 дней.

Также введены экологические требования: альпинисты должны использовать биоразлагаемые пакеты для отходов, а список разрешенного снаряжения будет строго регламентирован, передает TourDom.

По словам представителей властей, эти изменения направлены не только на увеличение доходов, но и на очищение Эвереста от накопившегося мусора. Последний пересмотр стоимости разрешений происходил девять лет назад, когда был введен сбор с каждого альпиниста, а не с группы.

Уточнения

Джомолу́нгма или Эвере́ст — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).



