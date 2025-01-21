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Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов

2:04
Туризм

Летом россияне смогут открыть для себя новое туристическое направление — в июне на восточном побережье Северной Кореи начнет принимать гостей масштабный курорт Вонсан-Кальма.

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Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Проект, названный "Северокорейским Бенидормом" по аналогии с известным испанским курортом, предлагает чистые пляжи, роскошные отели и множество развлечений, сопоставимых с лучшими мировыми курортами, передает 66.ru.

Курорт Вонсан-Кальма занимает 2,5 квадратных километра вдоль пляжа протяженностью пять километров. Здесь построены 54 отеля, рестораны, спа, магазины, аквапарк, кинотеатр, стадион и даже аэродром. Особенностью комплекса является вид на ракетный полигон, где проходят испытания баллистических ракет.

Строительство планировали завершить в 2020 году, но сроки были отложены из-за пандемии. Курорт расположен в 160 километрах от Пхеньяна, в живописной бухте среди гор Кымгансан. Вблизи находится горнолыжный курорт и отель Масикрен.

Курорт подходит для туристов с разным уровнем дохода: здесь есть как бюджетные варианты, так и VIP-коттеджи с роскошными удобствами. Полный семидневный тур с перелетом, питанием и экскурсиями обойдется в $2000 на человека. Купальный сезон длится с июня по сентябрь.

Курорт Вонсан-Кальма позиционируется как символ экономического прорыва страны. Северная Корея активно продвигает туризм, не подпадающий под санкции ООН, и использует его для привлечения валюты. В 2024 году государственное туристическое агентство выпустило рекламный ролик с участием российских туристов, наслаждающихся отдыхом.

Северная Корея открыла границы для туристов в декабре 2024 года.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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