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Минтранс обязал авиакомпании предоставлять соседние места для детей и их родителей

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Туризм

С 21 января вступил в силу приказ Министерства транспорта, обязывающий авиакомпании предоставлять детям до 12 лет и их сопровождающим бесплатные соседние места на борту самолета.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Согласно новому правилу, рассаживать таких пассажиров раздельно запрещено, даже если места находятся в одном ряду, но разделены проходом, сообщает "Парламентская газета".

В 2024 году депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести аналогичное требование для пожилых пассажиров, чтобы они не оставались без сопровождения во время полетов.

Ранее российские авиаперевозчики были обязаны предоставлять скидку 50% на билеты для детей до 12 лет на внутренних рейсах.

Уточнения

Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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