В какие уголки Японии отправиться за цветущей сакурой

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтаете увидеть цветущую сакуру в Японии, стоит заранее выбрать подходящее время и место. В этой статье мы расскажем, где лучше всего насладиться этим зрелищем. 🌸

Фото: www.flickr.com by Такуя АСАДА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сакура

Когда цветёт сакура?

Сезон сакуры начинается в январе на острове Окинава, в марте-апреле охватывает Токио и Киото, а в мае перемещается на Хоккайдо.

Это даёт возможность путешественникам наблюдать за цветением в разных уголках страны, но стоит помнить, что у большинства туристов нет месяцев на путешествие. Поэтому планируйте поездку, учитывая свои предпочтения и время цветения в конкретном регионе.

Лучшие места для любования сакурой

Хотя увидеть сакуру можно почти в любом уголке Японии, есть несколько особенно впечатляющих мест:

Токио: река Мэгуро, парк Ёёги, ботанические сады.

Киото: храмовые комплексы и общественные парки.

Фукуока и гора Ёсино: меньше туристов, но потрясающие виды.

Осака: парк замка Осака с великолепными фестивалями.

Если вы хотите насладиться красотой деревьев без лишней суеты, избегайте крупных городов в пиковые дни.

Ёдзакура: магия ночного цветения

Сакура прекрасна не только днём, но и ночью. Традиция любоваться деревьями под подсветкой, известная как ёдзакура, — это незабываемый опыт.

В садах, храмах и на главных улицах японских городов подсветка работает с 18:00 до 22:00, создавая сказочную атмосферу.

Ранее японцы любовались сакурой при свете луны, но сегодня современные технологии делают это зрелище доступным каждую ночь.

Фестивали сакуры

Не упустите шанс посетить фестивали, посвящённые сакуре. Там вы сможете:

Устроить пикник под цветущими деревьями.

Попробовать сакэ и традиционные японские сладости.

Увидеть зажжённые бумажные фонарики.

Особенно популярны мероприятия в Осаке, на горе Ёсино и в городе Цуруока.

Планируйте заранее

Отправляясь в Японию, учтите не только время цветения, но и бюджет: Токио и Киото — довольно дорогие города.

Однако вложенные деньги оправдаются, если вы сможете насладиться цветущими деревьями и окунуться в уникальную атмосферу японской весны.

Уточнения

Са́кура (яп. さくら, яп. 桜, стар. 櫻) — собирательное название 11 видов и нескольких сортов деревьев подсемейства Сливовые (лат. Prunoideae) и подрод вишни (лат. Prunus subg Cerasus); часто обозначает вишню мелкопильчатую (Prunus serrulata). Многие виды, называемые "сакурой", используются в культуре только как декоративные растения и дают мелкие и несъедобные плоды.

