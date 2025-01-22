В какие уголки Японии отправиться за цветущей сакурой

Если вы мечтаете увидеть цветущую сакуру в Японии, стоит заранее выбрать подходящее время и место. В этой статье мы расскажем, где лучше всего насладиться этим зрелищем. 🌸
Сезон сакуры начинается в январе на острове Окинава, в марте-апреле охватывает Токио и Киото, а в мае перемещается на Хоккайдо.
Это даёт возможность путешественникам наблюдать за цветением в разных уголках страны, но стоит помнить, что у большинства туристов нет месяцев на путешествие. Поэтому планируйте поездку, учитывая свои предпочтения и время цветения в конкретном регионе.
Хотя увидеть сакуру можно почти в любом уголке Японии, есть несколько особенно впечатляющих мест:
Если вы хотите насладиться красотой деревьев без лишней суеты, избегайте крупных городов в пиковые дни.
Сакура прекрасна не только днём, но и ночью. Традиция любоваться деревьями под подсветкой, известная как ёдзакура, — это незабываемый опыт.
В садах, храмах и на главных улицах японских городов подсветка работает с 18:00 до 22:00, создавая сказочную атмосферу.
Ранее японцы любовались сакурой при свете луны, но сегодня современные технологии делают это зрелище доступным каждую ночь.
Не упустите шанс посетить фестивали, посвящённые сакуре. Там вы сможете:
Особенно популярны мероприятия в Осаке, на горе Ёсино и в городе Цуруока.
Отправляясь в Японию, учтите не только время цветения, но и бюджет: Токио и Киото — довольно дорогие города.
Однако вложенные деньги оправдаются, если вы сможете насладиться цветущими деревьями и окунуться в уникальную атмосферу японской весны.
Са́кура (яп. さくら, яп. 桜, стар. 櫻) — собирательное название 11 видов и нескольких сортов деревьев подсемейства Сливовые (лат. Prunoideae) и подрод вишни (лат. Prunus subg Cerasus); часто обозначает вишню мелкопильчатую (Prunus serrulata). Многие виды, называемые "сакурой", используются в культуре только как декоративные растения и дают мелкие и несъедобные плоды.
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