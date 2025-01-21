В Санкт-Петербурге уберут торговые киоски у Спаса на Крови

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В Санкт-Петербурге приняли решение о сносе торговых киосков, расположенных на набережной канала Грибоедова возле храма Спаса на Крови.

Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License Санкт-Петербург

Об этом сообщило управление информации правительства города в официальном Telegram-канале.

Комитет по контролю за имуществом города заявил, что киоски были установлены без необходимых разрешений. Ранее на этой территории был заключен договор аренды с юридическим лицом для создания культурно-выставочного центра "Вернисаж", который предполагал использование пространства без предпринимательской деятельности. Однако из-за многочисленных нарушений договор был расторгнут, а попытка арендатора оспорить это решение в суде завершилась неудачей — иск был отклонен арбитражным судом.

Издание "КП-Петербург" сообщило, что на территории храма ранее располагались знаменитые лавки с сувенирами, включая бронзовые чижики-пыжики и другие популярные туристические объекты.

Уточнения

Храм Воскресения Христова на крови́ (храм Спа́с на крови́) — православный храм-памятник в Санкт-Петербурге, сооружённый на месте, где 1 марта (по ст. стилю) 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был построен как памятник царю на средства, собранные по всей России.

