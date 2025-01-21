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В Санкт-Петербурге уберут торговые киоски у Спаса на Крови

1:02
Туризм

В Санкт-Петербурге приняли решение о сносе торговых киосков, расположенных на набережной канала Грибоедова возле храма Спаса на Крови.

Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License
Санкт-Петербург

Об этом сообщило управление информации правительства города в официальном Telegram-канале.

Комитет по контролю за имуществом города заявил, что киоски были установлены без необходимых разрешений. Ранее на этой территории был заключен договор аренды с юридическим лицом для создания культурно-выставочного центра "Вернисаж", который предполагал использование пространства без предпринимательской деятельности. Однако из-за многочисленных нарушений договор был расторгнут, а попытка арендатора оспорить это решение в суде завершилась неудачей — иск был отклонен арбитражным судом.

Издание "КП-Петербург" сообщило, что на территории храма ранее располагались знаменитые лавки с сувенирами, включая бронзовые чижики-пыжики и другие популярные туристические объекты.

Уточнения

Храм Воскресения Христова на крови́ (храм Спа́с на крови́) — православный храм-памятник в Санкт-Петербурге, сооружённый на месте, где 1 марта (по ст. стилю) 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был построен как памятник царю на средства, собранные по всей России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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