Путешествие по Нилу — открываем Египет с новой стороны

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Круиз по Нилу предлагает уникальную возможность увидеть Египет с нового ракурса.

Фото: pixabay.com by 851878, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корабль

Путешествуя по легендарной реке, можно наблюдать за сменяющимися пейзажами. Российская блогерша, отправившаяся в это путешествие, поделилась своими впечатлениями и раскрыла детали стоимости.

Четырехдневный круиз на корабле с каютой с балконом обошелся в 260 долларов на человека (около 26 тысяч рублей). В эту сумму входило питание по системе "все включено", хотя напитки подавались только за завтраком. На верхней палубе гости могли отдохнуть в бассейне с джакузи и насладиться закатом, попивая кофе в баре.

Лайнер делал остановки у древних храмов, поражающих своим величием. Завершающим моментом путешествия стал полет на воздушном шаре над Луксором, откуда открываются захватывающие виды, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Круи́з — путешествие, помимо морских круизов, есть речные круизы и круизы на поездах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.

