Иран восстанавливает связь с Европой после санкций

Иран восстанавливает авиасообщение с Европой после длительного перерыва. Уже с 31 января чартерные рейсы из Тегерана в Париж начнёт выполнять частная авиакомпания Iran Airtour.
Полёты в международный аэропорт Шарль де Голль будут выполняться дважды в неделю. Билеты на рейсы уже доступны, их стоимость начинается от 37 800 рублей в одну сторону.
Кроме того, возобновление полётов в Иран планируют Lufthansa и Austrian Airlines. Согласно данным системы бронирования, с 16 февраля начнутся рейсы из Франкфурта и Вены в Тегеран.
Это особенно важно для пассажиров, которые долгое время не могли пользоваться прямыми перелётами между Ираном и Европой.
Напомним, что в октябре 2024 года Иран прекратил полёты в страны ЕС. Это произошло после введения Евросоюзом санкций против государственной авиакомпании Iran Air, которая оставалась единственным иранским перевозчиком, совершающим рейсы в Европу.
Теперь же рынок международных перевозок восстанавливается, и у путешественников снова появляется возможность планировать поездки в обе стороны.
Iran Air Tours (перс. ایران ایر تور) — иранская авиакомпания со штаб-квартирой в Тегеране. Авиакомпания основана как дочерняя компания Iran Air и осуществляет регулярные и чартерные перевозки на внутренних и международных направлениях.
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