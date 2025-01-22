Иран восстанавливает связь с Европой после санкций

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иран восстанавливает авиасообщение с Европой после длительного перерыва. Уже с 31 января чартерные рейсы из Тегерана в Париж начнёт выполнять частная авиакомпания Iran Airtour.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Полёты в международный аэропорт Шарль де Голль будут выполняться дважды в неделю. Билеты на рейсы уже доступны, их стоимость начинается от 37 800 рублей в одну сторону.

Возвращение европейских авиакомпаний

Кроме того, возобновление полётов в Иран планируют Lufthansa и Austrian Airlines. Согласно данным системы бронирования, с 16 февраля начнутся рейсы из Франкфурта и Вены в Тегеран.

Это особенно важно для пассажиров, которые долгое время не могли пользоваться прямыми перелётами между Ираном и Европой.

Причины приостановки

Напомним, что в октябре 2024 года Иран прекратил полёты в страны ЕС. Это произошло после введения Евросоюзом санкций против государственной авиакомпании Iran Air, которая оставалась единственным иранским перевозчиком, совершающим рейсы в Европу.

Теперь же рынок международных перевозок восстанавливается, и у путешественников снова появляется возможность планировать поездки в обе стороны.

Уточнения

Iran Air Tours (перс. ایران ایر تور‎) — иранская авиакомпания со штаб-квартирой в Тегеране. Авиакомпания основана как дочерняя компания Iran Air и осуществляет регулярные и чартерные перевозки на внутренних и международных направлениях.

