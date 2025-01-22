Тайны северной Италии: озеро Гарда и его жемчужина

Северная Италия – это рай для тех, кто ищет живописные места, активный отдых и уникальные гастрономические впечатления.
Даже если туристы заполонили популярные достопримечательности, здесь всё ещё можно найти уютные уголки, такие как озеро Гарда – крупнейшее в Италии.
Если вы хотите насладиться видами на озеро и горы с меньшим количеством людей, чем на озере Комо, отправляйтесь в Бардолино – городок, где вино, природа и история создают идеальную гармонию.
Этот уютный городок расположен всего в 40 минутах от Вероны, в двух часах от Милана и менее чем в двух часах от Венеции.
Сначала стоит прилететь в Верону, а оттуда доехать до Бардолино на машине, поезде или автобусе. Альтернативно можно воспользоваться маршрутами из Милана, Венеции и других крупных городов северной Италии, таких как Тренто или Брешиа.
Бардолино – это синоним лёгкого и свежего вина. Регион славится своими красными и розовыми сортами, особенно Кьяретто.
Для истинных гурманов обязательны к посещению винодельни Benazzoli, Le Fraghe и Cantina Zeni. Кстати, последняя является частью Музея вина, где можно увидеть оборудование для виноделия, узнать историю сортов винограда и, конечно, продегустировать ароматные вина.
Озеро Гарда – настоящая находка для любителей активного отдыха. Здесь можно кататься на велосипеде, отправляться на прогулки вдоль озера или наслаждаться водными развлечениями: каякингом, парусным спортом, греблей и парасейлингом. Среди лучших пляжей – Мирабелло и Чизано-Сентер.
Бардолино – это не только курорт, но и город с богатой историей. Посетите романскую церковь Сан-Северо XII века, чтобы увидеть прекрасно сохранившиеся фрески.
Любители сувениров и гастрономии оценят фермерские рынки и Музей оливкового масла – отличное место, чтобы узнать секреты его производства.
Га́рда (Лаго-ди-Гарда итал. Lago di Garda, устар. Бенакское озеро лат. Benacus lacus) — самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп в котловине ледниково-тектонического происхождения. Лежит на высоте 65 м. Озеро судоходно.
Бардолино (итал Bardolino) — итальянское красное сухое вино, производимое в одноимённом винодельческом регионе, расположенном на восточном берегу озера Гарда, в области Венето. Вино Бардолино Супериоре, отличающееся от базового более продолжительной выдержкой и крепостью, получило высший итальянский статус DOCG в 2001 году.
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