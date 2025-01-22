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Простая вещь, которая сделает ваш полёт комфортным

2:12
Туризм

Когда вы собираете ручную кладь для полёта, кажется, что всё самое важное уже на месте. Однако существует одна вещь, без которой ваш полёт может оказаться гораздо менее комфортным, и это проводные наушники.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Почему проводные наушники незаменимы

Мы привыкли к беспроводным Bluetooth-наушникам, но в самолёте они могут не справиться. Многие авиакомпании до сих пор используют старые технологии, и чтобы подключиться к бортовой развлекательной системе, нужен стандартный разъём 3,5 мм.

Да, иногда Bluetooth тоже работает, но далеко не всегда, а без наушников вы рискуете провести часы в скуке, упустив фильмы и сериалы.

Если вы не хотите платить за неудобные одноразовые наушники, которые предлагают авиакомпании, лучше взять свою пару.  Наушники компактны и всегда готовы к использованию. Просто положите их в ручную кладь, и вы будете готовы к любым сценариям.

Что взять с собой для комфортного полёта

Для приятного путешествия составьте список необходимых вещей. Вот несколько идей:

  • Проводные наушники — компактны и помогут наслаждаться развлечениями на борту.
  • Удобная подушка для шеи — обеспечит комфортный сон.
  • Шарф или плед — пригодится, если в салоне станет прохладно.
  • Маска для сна — поможет отдохнуть даже при ярком освещении.
  • Лекарства — держите их под рукой, если это необходимо.

Где найти беспроводные наушники

Если вы хотите использовать беспроводные наушники, подумайте о покупке Bluetooth-адаптера. Он подключается к стандартному разъёму 3,5 мм и позволяет наслаждаться любимыми наушниками даже в самолёте.

Однако не забывайте заряжать их перед полётом и проверять правила авиакомпании — во время взлёта и посадки Bluetooth может быть запрещён.

Сделайте свой полёт комфортнее

Чтобы путешествие прошло легко, позаботьтесь о мелочах заранее. Пара проводных наушников — это простое, но гениальное решение, которое спасёт вас от скуки и сделает полёт приятным.

Уточнения

Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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