Топ-5 стран, где туристов чаще всего обманывают

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турагент назвала пять стран, где туристы чаще всего сталкиваются с обманом. Жители популярных туристических направлений нередко используют доверчивость путешественников, чтобы заработать, прибегая к разным хитростям.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туристы

Египет: здесь туристам часто предлагают подделки под видом драгоценных камней, а в магазинах и на рынках могут забыть выдать сдачу.

Турция: распространённая тактика — завышение цен и отвлечение внимания, чтобы недодать сдачу.

Таиланд: туристам важно заранее уточнять стоимость любых услуг, чтобы избежать переплат.

Индия: деньги могут потребовать буквально за всё, начиная с момента прибытия в аэропорт, где путешественников сразу встречают многочисленные "помощники".

Франция: в туристических местах можно наткнуться на подделки известных брендов, а цветы или сувениры могут продаваться по значительно завышенным ценам.

Эти уловки — не редкость в местах с большим наплывом туристов, поэтому путешественникам советуют быть внимательными и заранее изучать особенности местной культуры и правил торговли.