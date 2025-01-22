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Топ-5 стран, где туристов чаще всего обманывают

1:08
Туризм

Турагент назвала пять стран, где туристы чаще всего сталкиваются с обманом. Жители популярных туристических направлений нередко используют доверчивость путешественников, чтобы заработать, прибегая к разным хитростям.

Туристы
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристы

Египет: здесь туристам часто предлагают подделки под видом драгоценных камней, а в магазинах и на рынках могут забыть выдать сдачу.

Турция: распространённая тактика — завышение цен и отвлечение внимания, чтобы недодать сдачу.

Таиланд: туристам важно заранее уточнять стоимость любых услуг, чтобы избежать переплат.

Индия: деньги могут потребовать буквально за всё, начиная с момента прибытия в аэропорт, где путешественников сразу встречают многочисленные "помощники".

Франция: в туристических местах можно наткнуться на подделки известных брендов, а цветы или сувениры могут продаваться по значительно завышенным ценам.

Эти уловки — не редкость в местах с большим наплывом туристов, поэтому путешественникам советуют быть внимательными и заранее изучать особенности местной культуры и правил торговли.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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