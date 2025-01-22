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Семьи с детьми оказались в огненном плену отеля

1:46
Туризм

В результате пожара, вспыхнувшего в отеле Kartalkaya Ski Resort в турецкой провинции Болу, погибли 66 человек и 51 получил травмы, включая одного пострадавшего в критическом состоянии.

Пожарный тушит горящий дом
Фото: flickr.com by Rob Swystun, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пожарный тушит горящий дом

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу уточнил, что 17 пострадавших уже выписаны из больниц.

Крупный пожар в отеле Турции: 10 погибших, 32 пострадавших

Пожар начался ранним утром, в 3:30, на четвёртом этаже отеля, где находился ресторан. Отель, рассчитанный на 161 номер, был заполнен на 80-90% из-за школьных каникул. В момент возгорания в здании находились 234 человека, в основном семьи с детьми, приехавшие на курорт из Стамбула и Анкары.

Пожарные прибыли на место через 45 минут после сообщения о происшествии, но деревянная конструкция здания способствовала быстрому распространению огня. Пламя охватило отель, оставив постояльцев практически без шансов на спасение.

Свидетели описали драматические сцены эвакуации. Люди пытались спастись, связывая верёвки и простыни, а некоторые выпрыгивали из окон. Работник соседнего отеля Барыш Салгюр рассказал, что две женщины прыгнули с верхних этажей до прибытия пожарных.

Лыжный инструктор Неджми Кепчетутан, выбравшийся из горящего здания, отметил, что густой дым сделал пожарную лестницу почти недоступной.

Эта трагедия произошла в одном из популярных горнолыжных курортов Турции, который ежегодно привлекает множество туристов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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