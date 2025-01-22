Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты долгожителей: правила жизни из самых здоровых стран мира
Важно знать: 6 мифов об автомобилях, которые стоит развенчать
Развенчиваем миф о 100 движениях расчёской для красоты волос
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Можно ли гладить собаку перед уходом: мифы и новые открытия
Россияне выступили против автоматического списания денег за подписки
Невероятный винегрет: простые хитрости, которые изменят все
Как понять, что пора менять матрас, и как продлить его срок службы
Огурцы без солнца: секреты выращивания теневыносливых сортов

Туризм в Краснодарском крае: рост даже при разливе мазута

1:42
Туризм

Туристический поток в Краснодарский край в 2025 году продолжит расти, несмотря на экологические проблемы, связанные с разливом мазута. Об этом сообщил Юрий Барзыкин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), в ходе встречи с журналистами.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

"Я уверен, что мы увидим рост по итогам года. Краснодарский край уже завершил прошлый год с увеличением турпотока на 7%, а в Сочи прирост составил 5%. Аэропорт в Сочи, железнодорожные маршруты и трасса М-4 остаются популярными. Туристов станет только больше, сомнений нет", — заявил он.

Барзыкин также отметил, что путешественники не откажутся от отдыха в Анапе и на других курортах региона. Кроме того, россияне могут выбирать направления на побережьях Азовского и Каспийского морей или отдыхать в Калининградской области.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко добавила, что отмены туров на черноморские курорты не превысили 10%, хотя бронирование путёвок на лето несколько замедлилось.

"Как бы там ни было, люди всё равно поедут отдыхать. Анапа предлагает множество вариантов досуга: солнце, экскурсии, винодельни. Для детских лагерей ситуация сложнее, так как море не является их основным элементом программы. Возможно, детей будут возить на другие территории, если вопрос очистки воды не решится полностью", — предположила Костенко.

Уточнения

Юрий Александрович Барзыкин (род. 4 декабря 1955, пос. Синегорский, Белокалитвинский район, Каменская область, СССР) — российский государственный и политический деятель. Вице-президент Российского союза туриндустрии. Кандидат экономических наук, профессор.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят
Домашние животные
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят Аудио 
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Красота и стиль
Кроп-тренчи: главный модный хит весны Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Последние материалы
Россияне выступили против автоматического списания денег за подписки
Невероятный винегрет: простые хитрости, которые изменят все
В США раскрыли причину отставания США от Китая в вопросе истребителей
Как понять, что пора менять матрас, и как продлить его срок службы
Огурцы без солнца: секреты выращивания теневыносливых сортов
Естественные способы повышения качества воды для полива: на что обратить внимание?
Цены на восхождение на Эверест повысятся до 15 тыс. долларов для иностранцев
Как избежать капитального ремонта: выбираем контрактный двигатель
Вредные health-тренды: как не попасть в ловушку моды
Как не испортить ремонт кухни: вот на чём стоит экономить, а на чём — нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.