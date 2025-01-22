Туризм в Краснодарском крае: рост даже при разливе мазута

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Туристический поток в Краснодарский край в 2025 году продолжит расти, несмотря на экологические проблемы, связанные с разливом мазута. Об этом сообщил Юрий Барзыкин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), в ходе встречи с журналистами.

Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain Волонтеры чистят пляжи Анапы

"Я уверен, что мы увидим рост по итогам года. Краснодарский край уже завершил прошлый год с увеличением турпотока на 7%, а в Сочи прирост составил 5%. Аэропорт в Сочи, железнодорожные маршруты и трасса М-4 остаются популярными. Туристов станет только больше, сомнений нет", — заявил он.

Барзыкин также отметил, что путешественники не откажутся от отдыха в Анапе и на других курортах региона. Кроме того, россияне могут выбирать направления на побережьях Азовского и Каспийского морей или отдыхать в Калининградской области.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко добавила, что отмены туров на черноморские курорты не превысили 10%, хотя бронирование путёвок на лето несколько замедлилось.

"Как бы там ни было, люди всё равно поедут отдыхать. Анапа предлагает множество вариантов досуга: солнце, экскурсии, винодельни. Для детских лагерей ситуация сложнее, так как море не является их основным элементом программы. Возможно, детей будут возить на другие территории, если вопрос очистки воды не решится полностью", — предположила Костенко.

Уточнения

Юрий Александрович Барзыкин (род. 4 декабря 1955, пос. Синегорский, Белокалитвинский район, Каменская область, СССР) — российский государственный и политический деятель. Вице-президент Российского союза туриндустрии. Кандидат экономических наук, профессор.

