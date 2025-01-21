Самую большую водную горку в мире высотой с 21-этажное здание хотят построить в Бразилии

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В штате Сан-Паулу в Бразилии начинают подготовку к строительству самой большой водной горке в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Михаило Јовановић, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аквапарк

Acqua Thermas Park — так будет называться новый парк развлечений. Сумма инвестиций в него составит 170 миллионов реалов. Он будет находиться в городе Сорокаба, примерно в 90 км от Сан-Паулу. Общая площадь парка — около 120 тысяч квадратных километров.

Проект обещает не только привлечь большие инновации в сферу развлечения и отдыха, но и создать до 600 рабочих мест.

Планируется, что самая большая водная горка в парке будет высотой 60 метров, что равняется высоте 21-этажного здания, а скорость спуска с неё будет более 100 км/ч.

Открытие запланировано на начало 2026 года и принимать Acqua Thermas Park будет до 150 тысяч посетителей в месяц.

На территории парка также будет искусственный пляж площадью более 3 тысяч квадратных метров с подогреваемой водой, 10 водных горок разных размеров, бар, встроенный в бассейн, бассейн с имитацией морских волн, джакузи, конструкции для экстремальных видов спорта и активного отдыха.

Уточнения

Сорока́ба (порт. Sorocaba) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Макрорегион агломерации Сан-Паулу.

