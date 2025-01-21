10 фактов о горе Эльбрус

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Интересные факты о горе Эльбрус, которые заставят вас по-другому взглянуть на неё.

Фото: commons.wikimedia.org by Catauggie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гора Эльбрус

У горы 2 вершины, высота западной — 5642 м, а восточной — 5621 м. Эльбрус — это официально признанное одно из 7 чудес России. Гора имеет более 10 различных названий. Восточную вершину горы впервые покорили в 1829 г., а западную — в 1874 г. Русский военный топограф Андрей Пастухов стал первым, кто покорил обе вершины Эльбруса. Местная канатная дорога является второй по высоте в Европе и за час перевозит до 750 человек. Здесь находится самая высокогорная гостиница в мире, которая называется "Приют Одиннадцати". Со склонов Эльбруса стекают 23 ледника. Почти весь Северный Кавказ питается водой, которая стекает со склонов этой горы. Эльбрус — это стратовулкан, и его долгое время считали потухшим. Однако в последнее время из него усилились извержения газов, из-за этого учёные пересмотрели своё мнение о нём.

Уточнения

Эльбру́с (раннее название Эльборус) — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан).

