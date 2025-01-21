По мнению специалистов в области туризма, в 2025 году одним из наиболее привлекательных мест для отдыха станет Албания. Эту страну всё чаще называют "Европейскими Мальдивами" благодаря ее невероятным пляжам, которые привлекают путешественников.
Албания, известная как европейские "Мальдивы", за последние несколько лет набирает популярность у туристов. Предполагается, что в 2025 году количество её посетителей возрастет благодаря великолепным пляжам, разнообразной культуре и доступным ценам на услуги.
Не стоит забывать о Дерми, курортном городке, который особенно нравится молодежи, ценящей живую атмосферу и возможность исследовать уединенные уголки природы. Вдобавок, все побережье окружено великолепным природным ландшафтом с выдающимися горными хребтами, которые поднимаются над морем.
Берат, известный как "город тысячи окон", также оставляет яркие воспоминания. Узкие улицы, традиционные домики и четырнадцатые веками крепостные стены, возвышающиеся над рекой Осум, формируют уникальный ансамбль, находящийся под защитой ЮНЕСКО.
Национальный парк Тет станет настоящим открытием для тех, кто предпочитает активный отдых. Этот парк располагается в районе Проклятых гор, поражая своей дикой природой и водопадами. Проложенные маршруты ведут к традиционным горным деревням, позволяя ближе познакомиться с местной культурой.
Озеро Комани, образовавшееся в результате блокировки горной реки, напоминает скандинавские фьорды. Оно окружено крутыми вершинами, а во время круиза открываются живописные виды на скалистые берега, горные деревни и снежные пики. Прохождение через узкие ущелья, где требуется аккуратное управление, подарит множество впечатлений.
Алба́ния — государство в западной части Балканского полуострова. Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2022 года, составляет 2 793 592 человека, территория — 28 748 км².
После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.