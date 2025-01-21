Европейские Мальдивы: лучшая страна для летнего отдыха в 2025 году

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

По мнению специалистов в области туризма, в 2025 году одним из наиболее привлекательных мест для отдыха станет Албания. Эту страну всё чаще называют "Европейскими Мальдивами" благодаря ее невероятным пляжам, которые привлекают путешественников.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка загорает на пляже

Албания, известная как европейские "Мальдивы", за последние несколько лет набирает популярность у туристов. Предполагается, что в 2025 году количество её посетителей возрастет благодаря великолепным пляжам, разнообразной культуре и доступным ценам на услуги.

Не стоит забывать о Дерми, курортном городке, который особенно нравится молодежи, ценящей живую атмосферу и возможность исследовать уединенные уголки природы. Вдобавок, все побережье окружено великолепным природным ландшафтом с выдающимися горными хребтами, которые поднимаются над морем.

Берат, известный как "город тысячи окон", также оставляет яркие воспоминания. Узкие улицы, традиционные домики и четырнадцатые веками крепостные стены, возвышающиеся над рекой Осум, формируют уникальный ансамбль, находящийся под защитой ЮНЕСКО.

Национальный парк Тет станет настоящим открытием для тех, кто предпочитает активный отдых. Этот парк располагается в районе Проклятых гор, поражая своей дикой природой и водопадами. Проложенные маршруты ведут к традиционным горным деревням, позволяя ближе познакомиться с местной культурой.

Озеро Комани, образовавшееся в результате блокировки горной реки, напоминает скандинавские фьорды. Оно окружено крутыми вершинами, а во время круиза открываются живописные виды на скалистые берега, горные деревни и снежные пики. Прохождение через узкие ущелья, где требуется аккуратное управление, подарит множество впечатлений.

Уточнения

Алба́ния — государство в западной части Балканского полуострова. Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2022 года, составляет 2 793 592 человека, территория — 28 748 км².

